Vijf WorldTeams aan de start in Volta Limburg Classic

Een maand voor de Volta Limburg Classic krijgt het deelnemersveld van de .1-koers door het Zuid-Limburgse Mergelland steeds meer vorm. Vijf WorldTeams, waaronder Jumbo-Visma, UAE Emirates en BORA-hansgrohe, en zeven ProTeams verschijnen aan de start in Eijsden.

“We zijn zeer blij met dit fantastische deelnemersveld. Vijf WorldTeams is ongekend voor de Volta Limburg Classic, maar ook de zeven ProTeams verschijnen wederom sterk aan de start”, laat de organisatie in een persbericht weten.

De eendagswedstrijd zou vorig jaar op 4 april worden gehouden, maar vanwege het coronavirus werd het evenement uiteindelijk volledig geannuleerd. Oorspronkelijk stond de koers dit jaar voor 3 april op de kalender, maar dat is nu 18 juli geworden. “Dat blijkt nu een schot in de roos te zijn. Covid-19 doet zijn terugtrede, de aanstaande versoepelingen maken wielerwedstrijden weer mogelijk en dan krijgen we ook nog eens deze sterke teams aan de start.”

Voorlopig deelnemersveld Volta Limburg Classic 2021 (18 juli)

BORA-hansgrohe

Intermarché-Wanty-Gobert

Jumbo-Visma

Qhubeka ASSOS

UAE Emirates

ProTeams

Alpecin-Fenix

Arkéa Samsic

B&B Hotels

Bingoal Pauwels Sauces WB

Sport Vlaanderen-Baloise

Uno-X

Vini Zabù

Continentale teams

Development DSM

ABLOC CT

VolkerWessels

SEG Racing Academy

Riwal

BEAT Cycling

Canyon DHB SunGod

EvoPro

Leopard

Metec-Solarwatt

XSpeed United

Tarteletto-Isorex