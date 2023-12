Raymond Kerckhoffs • maandag 18 december 2023 om 14:41

Visma | Lease a Bike overweegt verder te gaan als Yellow B

Het management van Visma | Lease a Bike overweegt om de ploeg in de toekomst in te laten schrijven onder de naam Yellow B. Hiermee wil de wielerploeg een vaste identiteit opbouwen en ook een vaste naam voor de ploeg ontwikkelen. Soudal Quick-Step gaat al door het leven als Wolfpack, terwijl BORA hansgrohe zichzelf ‘Band of Brothers’ noemt. Alleen behouden deze ploegen hun sponsornamen nog als de officiële naam waarmee ze bij de UCI geregistreerd staan.

Meerdere bronnen hebben aan WielerFlits bevestigd dat Yellow B de naam is waarmee Visma | Lease a Bike zich wil gaan profileren. Tijdens het Critérium du Dauphiné in 2020 beschreef Richie Porte de Jumbo-Visma ploeg als de ‘killer wasps’ (killer wespen) van het peloton vanwege de manier waarop ze aanvallen afsloegen en de wedstrijd domineerden. Eerder werd de ploeg door hun geel-zwarte tenue al geregeld Jumbo Bees genoemd, maar na de uitspraken van Porte werd de bijnaam ‘Killer Bees’ steeds vaker genoemd. Daar heeft de ploeg nu Yellow B van gemaakt.

Merijn Zeeman benadrukte in een recent interview met journalist Jaap de Groot voor Masters Magazine dat de ploeg aan een eigen identiteit werkt: “Zo zijn we het eerste team dat vasthoudt aan een geel-zwart shirt. Maakt niet uit welk bedrijf ons sponsort, het tenue verandert niet. Dat is al heel wat. Hopelijk raken de fans er vertrouwd mee.”

Met uiteindelijk een eigen ‘clubnaam’, met de toevoeging sponsored by… als bedoeling?

Zeeman: “Dat is exact waar Richard Plugge mee bezig is. Een kwestie ook van afstemmen, omdat bijvoorbeeld Visma altijd in onze naam zal staan. Maar je gaat meer en meer zien dat wij deze kant opgaan.”

Donderdag zal het tenue op de ploegenpresentatie in Amsterdam worden gelanceerd. Dit is ook grotendeels geel met een zwarte broek, zodat het geel-zwart blijft behouden. Op het shirt zou zelfs een honingraat staan. Al wordt hiermee natuurlijk ook een verwijzing naar de founding partner van de wielerploeg Jumbo Supermarkten gemaakt.

