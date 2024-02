Vijf conclusies na het Openingsweekend

Visma | Lease a Bike heeft zoals verwacht een flinke stempel gedrukt op de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Net als vorig jaar gaat de geelzwarte ploeg met beide overwinningen naar huis. Op de vragen wie goed is en wie nog werk te doen heeft, is een antwoord gekomen. Vijf conclusies na het Vlaamse openingsweekend.

1. Visma | Lease a Bike blijft klasse apart

De succesformule van vorig jaar werkt ook in 2024 voor Visma | Lease a Bike. Zoveel is duidelijk na het openingsweekend. Met Jan Tratnik in de Omloop Het Nieuwsblad en Wout van Aert in Kuurne-Brussel-Kuurne wint de ploeg opnieuw beide wedstrijden, en dat met twee andere renners dan vorig jaar (Omloop: Dylan van Baarle en Kuurne: Tiesj Benoot). Geen moment dreigde de ploeg dit weekend de koers uit hand te geven. Op de Berendries in de Omloop kwam Toms Skujins nog het dichtste bij door Van Aert op een paar lengtes te zetten. Meer dan een momentopname was het niet. Een dag later in Kuurne was Van Aert de grote initiator en gangmaker van de ontsnapping van bijna negentig kilometer. De aanvalspogingen in de diepe finale van zijn medevluchters Oier Lazkano en Tim Wellens neutraliseerde hij zonder moeite. Voor de eindsprint had hij slechts honderdvijftig meter nodig.

Van Aert werd dit openingsweekend opnieuw geflankeerd door een collectief met medekopmannen. De kleurcodes, waarmee de ploeg de rol van de renner aanduidt, tonen de overmacht waarmee ze rondrijden. In de Omloop Het Nieuwsblad waren zes renners met geel aangeduid, de kleur van kopman. Alleen de naam van Edoardo Affini stond in het groen (dienende rol). Ver voordat de televisie uitzending begon, legden ze het peloton hun wil op door de forcing te voeren. Van de 23 renners die de schifting haalden, droegen er vijf een shirt van Visma | Lease a Bike.

Met de jonge Amerikaan Matteo Jorgenson hebben ze ook al een renner voor de toekomst. Zijn dappere aanvalspoging strandde in de Omloop op de Bosberg door tegenwind. Het weerhield hem er niet van het een dag later nog een keer te proberen. De kopgroep met Van Aert was al gevlogen, maar Jorgenson trok desondanks in de achtervolging met Matej Mohoric en Laurence Pithie. Pas in de laatste drie kilometer werden ze bijgehaald.

2. Voorfinale bestaat niet meer

Dat er van zeer ver van de finish gekoerst wordt, is op zich niets nieuw. Het is een trend die de laatste jaren steeds vaker zichtbaar is. Het afgelopen Openingsweekend werd er wel van zéér ver gekoerst. Visma | Lease a Bike begon in de Omloop al op 140 kilometer (!) van de streep.

Een dag later deed de gele brigade het opnieuw van ontzettend ver. Op een negentigtal kilometer van de streep gooiden ze de knuppel in het hoenderhok, waarna Van Aert het niet lang daarna de kopgroep zelf verder uitdunde.

Het toverwoord anticiperen, waarmee andere ploegen de grote schifting voor wilden zijn, bestaat met andere woorden niet meer. We moeten niet gek opkijken als in de grote klassiekers er renners met naam al met de vroege vlucht meeglippen.

3. Meer teams op de afspraak

Visma | Lease a Bike was veruit de meest dominante ploeg in het Openingsweekend, daar bestaat geen twijfel over. Daarachter zagen we toch een aantal ploegen die – zeker ten opzichte van vorige jaren – een blok konden vormen.

We hebben het in eerste plaats dan over UAE Emirates. Zij hadden zaterdag met Nils Politt een mannetje in de beslissende move. Politt bleek in de sprint uiteindelijk kansloos te zijn, maar de Duitser zat er wel. In de Omloop zagen we ook al op de Muur van Geraardsbergen goede signalen van Tim Wellens, iets wat hij meer dan doortrok in Kuurne. Wellens zat mee op het juiste moment en werd zo tweede. De Belg en Politt bewezen daarmee dat UAE Emirates een stap heeft gezet, zónder de aanwezigheid van Tadej Pogacar.

Wat meer in de achtergrond zagen we ook een sterk Lotto Dstny, althans in de Omloop Het Nieuwsblad. Speerpunt Arnaud De Lie koerste een hele dag mee in de aanval, maar vooral wat daarna gebeurde was een goed teken voor de Vlaamse ploeg. De renners van Lotto Dstny waren nog goed vertegenwoordigd in de achtervolgende groep en konden daar als enige ploeg een vuist maken. Oké, het peloton kwam niet meer terug, maar ze toonden wel dat ze in staat zijn De Lie te omringen.

Lidl-Trek lijkt ook een stap gemaakt te hebben. Met name Tom Skujins ontpopte zich als dé verrassing van het Openingsweekend. De Let zat in de Omloop mee in de kopgroep met Van Aert en co en leek zelfs de beste man in koers. Hij werd wel nog gegrepen met zijn medevluchters. Vervolgens had de Amerikaanse ploeg nog Jasper Stuyven achter de hand, die zowel in de Omloop als in Kuurne naar een top-10 klassering sprintte. Als we in ons achterhoofd houden dat Mads Pedersen er binnenkort nog bijkomt, is Lidl-Trek goed bezig om hét blok achter Visma I Lease a Bike te worden.

4. Nieuwe generatie laat zich zien

De nieuwe generatie laat zich volop zien. In de Omloop Het Nieuwsblad was een hoofdrol weggelegd voor Arnaud De Lie. De 21-jarige Waal reed meer dan 100 kilometer mee in de kop van de koers en leek, samen met Tom Skujins, de te kloppen man te zijn voor de kopmannen Visma | Lease a Bike.

De Lie werd uiteindelijk samen gegrepen met zijn medevluchters. In Ninove sprintte hij naar de tiende plaats, zeker niet slecht na een lange dag in het zadel. Wie zich ook toonde in de Omloop was António Morgado. Met zijn 20 jaar was hij bovendien de op een na jongste renner in het peloton. Morgado koerste in de Vlaamse Ardennen alsof hij nooit iets anders deed. De Portugees van UAE Emirates zat steeds goed gepositioneerd en kon het ook nog eens volhouden. Een meer dan geslaagd eerste examen.

Diezelfde dag zagen we ook al flitsen van Pierre Gautherat. Het goudhaantje van Decathlon AG2R La Mondiale reed een sterke beklimming van de Muur van Geraardsbergen en hield daarna stand in de achtervolgende groep. Het bezorgde hem een elfde plaats. Zondag toonde hij zich opnieuw, nu in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Fransman zat lang in de achtervolgende groep, die uiteindelijk wel gegrepen werd.

Laurence Pithie, net als Gautherat 21 jaar oud, deed in Kuurne nog beter. De Nieuw-Zeelander zat aanvankelijk zelfs mee met Wout van Aert, Tim Wellens en Oier Lazkano, maar moest al snel lossen. Daarna kon hij wel knap mee met Matteo Jorgenson en Matej Mohoric, die tevergeefs de sprong wilden maken naar de kop van de koers. Tot slot vermelden we ook nog Luke Lamperti. Het Amerikaanse talent van Soudal Quick-Step sprintte nog naar een zevende plaats.

5. Alpecin-Deceuninck afwezig zonder Mathieu van der Poel

Als Alpecin-Deceuninck naar de uitslagen van het Openingsweekend zal kijken, zullen ze niet tevreden zijn. Een achttiende plaats van Gianni Vermeersch in de Omloop Het Nieuwsblad en een tweëennegenstigste plaats van Jasper Philipsen in Kuurne-Brussel-Kuurne als beste resultaten, dat is niet waar ze voor gekomen zijn.

Philipsen toonde zaterdag wel tactisch inzicht. Hij zat samen met Michael Gogl mee in de eerste waaier. Al snel bleek wel dat de Limburgse snelle man nog niet over de goede benen beschikte, want hij kon niet mee met de versnellingen. In Kuurne was het van hetzelfde laken een broek. Philipsen reed een anonieme koers en zat ook nog eens achter een valpartij voor de eindsprint.

De mannen van de gebroeders Roodhooft hebben zich dus weinig laten zien in het Openingsweekend. Het plan om te presteren zonder de aanwezigheid van Mathieu van der Poel, is dus zeker niet gelukt. De Belgische ploeg heeft in dit soort lastige wedstrijden simpelweg nood aan de inhoud en klasse van de wereldkampioen.