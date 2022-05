‘Vier ploegen tonen interesse in Richard Carapaz, Movistar in poleposition’

Er is veel te doen over de toekomst van Richard Carapaz. De Ecuadoraanse klimmer heeft een aflopend contract bij INEOS Grenadiers, kan verlengen bij zijn huidige ploeg, maar er zijn meer kapers op de kust. Volgens Cyclingnews is de olympische kampioen in gesprek met vier andere teams.

Carapaz heeft volgens de Engelstalige wielersite nog geen beslissing genomen over zijn toekomst, maar is zich wel al volop aan het oriënteren. Vier teams zouden verregaande interesse hebben in de 28-jarige renner. Het Spaanse Movistar zou belangstelling hebben in Carapaz, net als drie niet nader genoemde teams. Zijn oude ploeg Movistar beschikt momenteel over de beste papieren, schrijft Cyclingnews.

Het is echter niet uitgesloten dat Carapaz binnenkort zijn aflopende contract bij INEOS Grenadiers verlengt. De verwachting is dat de ronderenner na de Giro d’Italia de sportieve knoop zal doorhakken. Carapaz is de komende weken vooral gefocust op de eerste grote ronde van het jaar. De renner van (nu nog) INEOS Grenadiers hoopt dit seizoen, drie jaar na zijn eerste Giro-zege, voor een tweede keer de Ronde van Italië te winnen.

Wijzigingen

Carapaz is zeker niet de enige renner van INEOS Grenadiers die in verband wordt gebracht met een andere ploeg. Zo staat Dylan van Baarle op het punt om een driejarig contract bij Jumbo-Visma te tekenen. De Nederlandse formatie zou ook interesse hebben in Eddie Dunbar, die tevens wordt gelinkt aan BikeExchange-Jayco. Die laatste ploeg hoopt zich tevens te versterken met een oude bekende: Adam Yates.

Daar staat dan weer de komst van Thymen Arensman tegenover. Dinsdag bracht WielerFlits al naar buiten dat Arensman, nu nog uitkomend voor Team DSM, in de belangstelling stond van INEOS Grenadiers. De beloftevolle Nederlandse klimmer zou inmiddels al een tweejarig contract hebben getekend bij de Britse formatie.