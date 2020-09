Video-interview Sven Nys: “Het veldrijden gaat door moeilijke periode”

Vandaag start het Belgische veldritseizoen met de eerste tv-veldrit: de Ethias Cross in Lokeren. WielerFlits sprak met Sven Nys over zijn team Telenet-Baloise én over een stand van zaken in het veldrijden. “Veldrijden gaat door een moeilijke periode. Vooral omdat – door de coronacrisis – de inkomsten de dieperik zijn ingegaan.”

Sven Nys is manager van Telenet-Baloise, het team met onder meer Toon Aerts, Lars van der Haar, Lucinda Brand en Shirin van Anrooij. Maar zijn team heeft het niet gemakkelijk. Eind dit jaar haakt Telenet af en Nys heeft nog steeds geen nieuwe naamsponsor.

“Het is een moeilijk verhaal. Het zijn vooral geen evidente tijden om nieuwe geldschieters te vinden. We gaan sowieso door, desnoods in een iets andere structuur met minder renners. Gelukkig hebben al onze andere sponsors verlengd en wordt Baloise straks eerste naamsponsor, maar het wegvallen van Telenet zorgt voorlopig uiteraard voor een gat in het budget.”

Minder budget

“We kunnen geen centen uitgeven die we niet hebben”, is Nys realistisch. “Maar ik hoop dat, nu het veldrijden stilaan weer in beeld komt, we eventuele kandidaat-sponsors makkelijker kunnen overtuigen. De periode die er nu aankomt, geeft ons misschien iets meer perspectief om een tweede partner te vinden.”

Nys beseft dat het veldrijden in zwaar weer verkeert. “De inkomsten zijn de dieperik ingegaan. Organisatoren hebben minder budget, waardoor er minder startgeld is voor de renners. Ik hoop maar dat er niet te veel jongens afhaken daardoor. Alle partijen moeten nu hun duit in het zakje doen en een extra inspanning leveren. Organisatoren en renners, in de hoop dat het straks weer beter gaat.”

Crossen we nog in november?

Vorig jaar werd het seizoensbegin gedomineerd door Pauwels Sauzen-Bingoal, met voornamelijk Eli Iserbyt. Nys hoopt dat zijn renners nu beter bij de les zijn. “Toon Aerts is gedreven, Lars van der Haar geeft een betere indruk dan vorig jaar. Dat zijn onze sterkhouders bij de mannen. Het is ook uitkijken naar Thibau (Nys’ zoon, red). Bij de dames rekenen we op Lucinda Brand, Shirin van Anrooij en Ellen Van Loy.”

“Ik heb mijn renners verteld dat ze direct goed moeten zijn. Nee, niet zozeer omdat later op het seizoen Wout van Aert en Mathieu van der Poel er aankomen, want daar zit ik niet mee. Dat is vooral positief voor de sport. Wel omdat we zo onzeker zijn. Gaan we nog wel crossen in november? (een aantal organisatoren haakten ondertussen af, red.) Al wat je nu kan winnen, pakken ze jou niet meer af.”