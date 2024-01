maandag 1 januari 2024 om 13:57

Victor Van de Putte verslaat Jente Michels in GP Sven Nys

Victor Van de Putte heeft op Nieuwjaarsdag de belofteneditie van de GP Sven Nys gewonnen. In Baal was de renner van Deschacht-Hens-Maes te sterk voor Jente Michels. Ward Huybs vervolledigde het podium.

Van de Putte had op de streep 13 seconden voorsprong op Michels. Huybs volgde een stuk verder, op bijna een minuut van de winnaar. De eerste Nederlander in de uitslag was David Haverdings, op de elfde plaats.

Bij de junioren ging de overwinning naar Arthur Van den Boer. De 17-jarige Belg haalde het voor de Amerikaan Henry Coote en zijn eigen landgenoot Mats Vanden Eynde.