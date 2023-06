Victor Campenaerts maakt rentree in Dauphiné na lange revalidatie: “Van ver teruggekomen”

Interview

Victor Campenaerts zal aanstaande zondag zijn rentree maken in het peloton. De Belgische coureur kwam midden maart zwaar ten val en hield daar onder meer een wervelbreuk aan over. Na een lange en zware revalidatie zal Campenaerts aantreden in het Critérium du Dauphiné, al zal hij dat zonder ambitie doen. “Uitrijden is het enige waar ik aan denk”, vertelde Campenaerts op een virtuele persconferentie waarbij WielerFlits aanwezig was.

17 maart was de datum waarop Campenaerts tegen de grond ging. Het verdict na de crash in de Bredene Koksijde Classic was zwaar, het was meteen duidelijk dat de renner van Lotto Dstny niet meer in actie zou kunnen komen in het voorjaar. “Ik ben uiteraard enorm teleurgesteld om het klassieke voorjaar met Lotto Dstny te missen”, reageerde Campenaerts destijds.

Het voorjaar missen was een ding, maar daar kwam dan ook nog eens een lange en zware revalidatie bij. “Zes weken geleden kon ik voor het eerst weer echt fietsen”, vertelde Campenaerts nu. “Voor die tijd ben ik veel bij de kinesist geweest, heb ik aan aquajogging gedaan en heb ik ook gewandeld op de crosstrainer. Dat waren een aantal zaken om bezig te blijven, maar het verschil met fietsen is natuurlijk groot. In de eerste twee weken zou ik zeggen dat mijn rug me nog parten speelde, maar mijn conditie was zo slecht dat de weinige uren die ik deed toch genoeg waren om mijn conditie te prikkelen.”

Campenaerts: “Na mijn eerste training moest ik een beetje herbronnen”

“In vergelijking met de gewone mens ben ik snel hersteld, maar je ziet bij topsporters vaak dat het herstel veel sneller kan gaan. Dat doet je natuurlijk wel hopen om heel snel weer op de fiets te zitten. Het was echter een zware blessure en er waren een aantal lastige momenten waarop het minder voorspoedig liep dan ik had gehoopt”, geeft de 31-jarige Belg mee. “Het moeilijkste moment was toen ik de eerste keer weer op de fiets zat. Ik mocht van de kinesist en fysioloog maximaal een halfuur aan lage intensiteit op de rollen rijden.”

“De dag erna merkte ik hoe zwaar de impact op mijn lichaam was. Op dat moment was het dus niet mogelijk om een gewoon trainingsschema te volgen, dat was moeilijk voor mij. Daarna was het een beetje herbronnen.” Campenaerts heeft tijdens de lange revalidatie veel gehad aan de mensen rond hem, zo zegt hij zelf. “Als profwielrenner zijn er altijd tegenslagen, het loopt nooit allemaal van een leien dakje. Voldoende rust nemen en geloven dat je weer een hoge conditie kan halen, is heel makkelijk om van buitenaf te adviseren aan iemand, maar als renner zelf is het soms moeilijk om de bigger picture te kunnen zien.”

Na twee zware eerste weken trok de Belg naar Sierra Nevada, waar hij momenteel bijna vier weken op hoogte zit. “Ik ben tevreden met het niveau dat ik nu heb. Het is heel rewarding om van zo ver terug te komen, want je merkt iedere dag verbetering. Het is een uitdaging om als topwielrenner van 31 jaar terug te keren naar je beste niveau en daar dan nog een schepje bovenop te doen. Nu kwam ik echter van zo ver en zo laag, dat het heel bevredigend is om te zien hoe ik nu progressie maak.”

‘Helemaal geen ambitie voor persoonlijke resultaten in Dauphiné’

“Ik zal in de volgende dagen naar Lyon reizen, waar ik aanstaande zondag zal starten in het Critérium du Dauphiné. Voor de duidelijkheid, ik start daar zonder enige ambitie. Jawel eigenlijk wel, mijn ambitie is om de koers uit te rijden. Daarnaast starten ook jongens als Maxim Van Gils, die ook lang op stage is geweest en die ik zo goed mogelijk wil bijstaan. Zelf heb ik helemaal geen ambitie voor persoonlijke resultaten in de Dauphiné, dat zal voor later in het seizoen zijn.”

Hoe ziet dat seizoen er dan voor de rest uit? “De last in mijn rug is er nog altijd. Ik kan niet zeggen dat die 100% weg is. Maar die is wel 100% onder controle om een doorgedreven trainingsschema uit te voeren. Als alles dus voorspoedig verloopt, zou ik meteen na Dauphiné nog twee weken op hoogte gaan.” Die twee weken op hoogte moeten een goede voorbereiding zijn voor het BK op de weg, waarna Campenaerts nog het Circuit Franco-Belge en de Sibiu Tour rijdt. In de Tour de Wallonie, eind juli, hoopt hij een ‘zeer competitief niveau’ te halen. “Dan is er de mogelijkheid om Benelux Tour of de Ronde van Spanje te rijden.”

De Tour de France, waar hier en daar over gesproken werd, is dus niet aan de orde. “Voor het seizoen was het 100% zeker dat ik de Tour niet ging rijden. Tijdens mijn revalidatie heb ik er wel aan gedacht. Als ik nog een week of drie vroeger op hoogtestage kon vertrekken, zou de Tour een realistisch doel geweest zijn. Na het opstarten van mijn sessie bij de kinesist was het redelijk duidelijk dat het vertrek naar hoogte moest worden uitgesteld. Vandaar dat mijn doel ook uitrijden is in de Dauphiné. De Tour lijkt geen goed idee. Voor mij niet, maar ook niet voor de ploeg.”

VocSnor en le Taureau de Lescheret

Tot slot sprak Campenaerts ook nog even over zijn jonge ploeggenoot en goede vriend Arnaud De Lie, die ook op bezoek is geweest ten huize Campenaerts. De Lie is op dit moment zelf zwaar geblesseerd, dus had Campi wat raad. “Hij is zo gedreven dat hij iedere dag het beste in zichzelf naar boven wil halen. Uiteraard had niemand hem die val toegewenst, maar wat ik hem adviseer is voldoende rusten. En zeker niet te snel van stapel lopen. Maar ja, hij is een supertalent. Hij gaat zeker nog potten breken dit seizoen, misschien zelfs nog meer potten door die gedwongen rust.”

