Vichot vecht tegen een onbekende ziekte: “Een moeilijke periode” donderdag 11 juni 2020 om 14:45

Arthur Vichot werd eind 2018 met veel tromgeroffel binnengehaald door B&B Hotels-Vital Concept, maar we kunnen bijna twee jaar later nog niet spreken van een gelukkig huwelijk. De Fransman kampt namelijk al lange tijd met een mysterieus virus. “Het is moeilijk om te accepteren”, zo vertelt hij aan Le Parisien.

De inmiddels 31-jarige Vichot won als renner van Groupama-FDJ etappes in het Critérium du Dauphiné en Parijs-Nice en meerdaagse rittenkoersen zoals de Tour du Haut Var en de Tour de l’Ain. De rappe eendagspecialist werd verder nog tweemaal Frans kampioen op de weg, maar kwakkelt tegenwoordig vooral met zijn gezondheid.

Vichot weet al een tijdje dat hij last heeft van een virale infectie, maar de ervaren renner zoekt na ontelbare doktersbezoeken en medische tests nog altijd naar antwoorden. “Het begon allemaal in september 2018, na de Grand Prix de Québec in Canada. Ik kwam in die wedstrijd nog als zevende over de streep, maar werd daarna ontzettend moe.”

Volledig gesloopt

“Die vermoeidheid is uiteindelijk nooit weggegaan”, aldus Vichot, die in zijn eerste seizoen voor B&B Hotels-Vital Concept moeite had om überhaupt de finish te halen van een wielerkoers. De teller bleef in de herfst staan op slechts 27 koersdagen. Dit jaar leek Vichot de weg naar boven te hebben gevonden, maar de Fransman voelt zich nog altijd niet de oude.

Teambaas Jérôme Pineau heeft inmiddels laten weten dat Vichot niet hoeft te rekenen op een selectie voor de komende Tour de France. “Hij is niet fit genoeg om te koersen”, is de duidelijke boodschap van de ex-coureur. Vichot: “Ik kan soms vijf uur per dag trainen, maar dan ben ik de volgende dag wel volledig gesloopt.”

“Ik ben dan niet eens meer in staat om te stofzuigen”

“Ik ben dan niet eens meer in staat om te stofzuigen. Dat is toch niet normaal voor een 31-jarige sportman. Waar heb ik nu eigenlijk last van? Ik weet het gewoon niet en dat stemt me droevig. Het probleem is dat er zo ontzettend veel virussen zijn. We moeten eerst achterhalen waar ik precies last van heb, pas dan kunnen we starten met de juiste behandeling.”

De tijd begint te dringen voor Vichot, die over een aflopend contract beschikt bij zijn huidige werkgever. “Ik wil er momenteel nog niet te veel aan denken. Profwielrenners leven vaak in onzekerheid, het is nu vooral belangrijk om weer helemaal fit te worden. Ik ga dat gevecht nu aan”, zo besluit de Fransman.