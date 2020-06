Geen Tour voor Arthur Vichot: “Hij is niet fit genoeg om te koersen” dinsdag 2 juni 2020 om 17:59

Tom-Jelte Slagter en Arthur Vichot ontbreken in de voorselectie van B&B Hotels-Vital Concept voor de aankomende Tour de France. Teambaas Jérôme Pineau legt uit waarom zijn landgenoot Vichot buiten de boot valt. “Arthur heeft opnieuw last van een virale infectie. Hij is niet fit genoeg om te koersen.”

De 31-jarige Vichot stond jarenlang te boek als een uitstekende renner. Zo werd hij tweemaal nationaal kampioen op de weg en won hij de Tour du Haut Var en de Tour de l’Ain. De rappe Fransman moest zijn ploeg B&B Hotels-Vital Concept de nodige overwinningen bezorgen, maar kreeg vooral af te rekenen met fysieke problemen.

De oud-renner van FDJ kampt al lange tijd met een virale infectie. Hij reed dit jaar nog wel de Ster van Bessèges en finishte zelfs als dertiende in het eindklassement, maar Vichot kwakkelt nog altijd met zijn gezondheid. “Er zijn verschillende bloedtesten uitgevoerd en Arthur zal nog vaker worden getest, maar we tasten nog altijd in het duister.”

“We weten nog altijd niet wat het probleem is, het is nog steeds een onbekende ziekte. Een ding is zeker: hij zal voorlopig niet uitkomen voor de ploeg. Arthur kan momenteel niet deelnemen aan wedstrijden. Ik zal hem binnenkort bezoeken, zodat we een vervolgtraject kunnen uitstippelen”, zo vertelt Pineau.