zondag 17 december 2023 om 17:30

Verrassing: Tadej Pogacar maakt volgend jaar debuut in Giro d’Italia

Tadej Pogacar zal volgend jaar deelnemen aan de Giro d’Italia. De organisatie van de Italiaanse wielerronde kwam zelf met dit verrassende nieuws naar buiten. Het is nog onduidelijk of de Sloveen van UAE Emirates in 2024 past voor de Tour de France.

Middels een op X gepubliceerd ludiek filmpje heeft de organisatie van de Giro d’Italia de deelname van Tadej Pogacar aangekondigd. Het nieuws van zijn Giro-deelname komt als een daverende verrassing. Pogacar leek in eerdere interviews een Giro-debuut in 2024 nog uit te sluiten. “Als je kans wil maken op de eindzege in de Tour, moet je je daar volledig op concentreren”, gaf hij eind november nog aan in gesprek met Cyclingnews.

De kopman van UAE Emirates gaf in het verleden al wel meerdere keren aan dat hij in de toekomst ook een keer een gooi wil doen naar eindwinst in de Giro. De wielerfan hoeft er niet lang op te wachten, want de tweevoudig Tourwinnaar gooit het in 2024 dus over een compleet andere boeg en maakt dus zijn debuut in de Ronde van Italië.

Pogacar richtte zich de laatste jaren steevast op de Tour de France en met succes. In 2020 en 2021 stond hij in Parijs als eindwinnaar namelijk op het hoogste schavotje. De voorbije twee seizoenen moest hij echter zijn meerdere erkennen in zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en diens ploeg Visma | Lease a Bike.

Concurrenten

Het is nog ruim vijf maanden wachten op de start van de 107e editie van de Giro d’Italia, maar er wordt al druk gespeculeerd over het deelnemersveld. Volgens La Gazzetta dello Sport zullen oud-winnaar Nairo Quintana en Simon Yates in 2024 aan de start verschijnen van La Corsa Rosa.

Eerder liet Geraint Thomas, de nummer twee van de voorbije Ronde van Italië, al doorschemeren dat hij denkt aan een nieuwe Giro-deelname. Zeker is dat Wout van Aert voor het eerst zal deelnemen aan de Italiaanse ronde.