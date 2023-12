maandag 18 december 2023 om 08:02

‘Tadej Pogacar rijdt na de Giro ook nog de Tour in 2024’

Volgens La Gazzetta dello Sport rijdt Tadej Pogacar in 2024 óók de Tour de France. Zondag kondigde de organisatie van de Giro d’Italia al aan dat de Sloveen volgend jaar deelneemt aan hun ronde. Hij zou dus voor de dubbel gaan.

Het zou voor het eerst zijn dat Pogacar twee rondes in één jaar rijdt. In zijn debuutjaar als prof, 2019, betwistte hij enkel de Vuelta a España. De jaren erna reed hij jaarlijks alleen de Tour. Met succes, want in 2020 en 2021 stond hij in Parijs als eindwinnaar op het hoogste schavotje. De voorbije twee seizoenen moest hij wel zijn meerdere erkennen in zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en diens ploeg Jumbo-Visma.

De Ronde van Italië eindigt volgend jaar op 26 mei. Pogacar heeft daarna een kleine vijf weken om zich klaar te stomen voor de Ronde van Frankrijk, die op 30 juni begint in… Italië. Het Grand Départ vindt namelijk plaats in Firenze.

Overigens is het van 1998 geleden dat het iemand lukte om de Giro en Tour in hetzelfde jaar te winnen. Marco Pantani zorgde 25 jaar geleden voor de dubbel. In 2018 eindigde Chris Froome nog wel als derde in de Tour nadat hij de Giro gewonnen had. Datzelfde jaar werd Tom Dumoulin in beide wedstrijden tweede.