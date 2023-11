woensdag 22 november 2023 om 10:16

Tadej Pogacar lijkt Giro-deelname in 2024 uit te sluiten

Tadej Pogacar zal zich ook volgend jaar weer richten op de Tour de France, maar de Sloveen zou volgens Italiaanse media ook nog nadenken over een Giro-debuut in 2024. Pogacar zelf lijkt een deelname aan de Ronde van Italië nu echter uit te sluiten. “Als je kans wil maken op de eindzege in de Tour, moet je je daar volledig op concentreren”, citeert Cyclingnews.

De kopman van UAE Emirates heeft al meerdere keren aangegeven dat hij in de toekomst ook een keer een gooi wil doen naar eindwinst in de Giro, maar dat zal waarschijnlijk nog niet voor 2024 zijn. “De Giro betwisten is een van mijn dromen, maar ik kan er nu nog niks over zeggen. In december bepaal ik – met mijn coaches – mijn wedstrijdprogramma. Maar het zou kunnen dat ik te veel verplichtingen heb voor de Giro.”

“De Tour is een nog grotere wedstrijd. Als je kans wil maken op de eindoverwinning, moet je je daar volledig op concentreren. Je moet de Giro met respect benaderen en daarom is het belangrijk om te weten of ik in topvorm aan de start kan verschijnen. Ik heb de Tour nu vier keer gereden en kwam er twee keer als winnaar uit. Als we het over grote rondes hebben, is de Tour elk jaar mijn hoofddoel.”

Wie dan wel?

Het is nog bijna een half jaar wachten op de start van de 107e editie van de Giro d’Italia, maar er wordt al druk gespeculeerd over het deelnemersveld. Volgens La Gazzetta dello Sport zullen oud-winnaar Nairo Quintana en Simon Yates in 2024 aan de start verschijnen van La Corsa Rosa.

Eerder liet Geraint Thomas, de nummer twee van de voorbije Ronde van Italië, al doorschemeren dat hij denkt aan een nieuwe Giro-deelname. Verder lijkt alles te wijzen op een Giro-debuut van Wout van Aert.