Verrassend: Tim Merlier én Fabio Jakobsen van start in Gent-Wevelgem

Zowel Tim Merlier als Fabio Jakobsen zullen zonder van start gaan in Gent-Wevelgem. Dat is verrassend, want aanvankelijk stond alleen Merlier op de deelnemerslijst. Europees kampioen Jakobsen zou zelf aangegeven hebben dat hij wilde rijden.

Manager Patrick Lefevere had het in zijn column in Het Nieuwsblad al over het feit dat Jakobsen eventueel van start zou gaan. “In Gent-Wevelgem doen we wat we eigenlijk niet willen doen: zowel Merlier als Jakobsen opstellen. Fabio wil graag rijden en we hebben niet veel argumenten om hem thuis te laten. In Gent-Wevelgem kunnen we de E3 al doen vergeten”, gaf Lefevere aan.

Naast Jakobsen en Merlier komen ook Kasper Asgreen, Yves Lampaert, Tim Declercq, Florian Sénéchal en Bert Van Lerberghe in actie zondag. Tom Steels, ploegleider bij Soudal Quick-Step, heeft vertrouwen in zijn ploeg. “Het gaat een heel zware en tegelijkertijd memorabele editie van Gent-Wevelgem gaat worden, eentje die de renners niet snel zullen vergeten. Met Tim, Fabio en Bert hebben we een paar frisse jongens die ervoor kunnen gaan, maar ook Kasper, Yves en Florian geven ons opties.”

