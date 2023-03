Lefevere geeft donderpreek na E3 Saxo Classic: “Alleen eten in restaurant was goed”

Patrick Lefevere was vrijdag geen tevreden man na de E3 Saxo Classic. De eerste renner van Soudal Quick-Step was pas te vinden op plaats zestien en in de hele finale deden zijn coureurs helemaal niet mee. “Op de bus heb ik mijn gedacht gezegd”, aldus Lefevere.

“Ik heb tijdens de E3 Classic smakelijk geluncht in restaurant Castor in Waregem, twee Michelinsterren. Daarmee hebben we alles gehad wat gisteren goed was: het eten. De prestatie van de ploeg was onder de maat”, opende Lefevere zijn column in Het Nieuwsblad fel. “Voorts heb ik niet durven kijken.”

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tadej Pogacar volgen, dat is moeilijk. Dat weet ook de manager. “Dat zijn fenomenen. Maar ook niemand in de groep daarachter? Sorry, dat is niet Soudal Quick-Step.” Op de ploegbus na afloop is Lefevere dan ook niet mals geweest. “Op de bus heb ik mijn gedacht gezegd. Zoals steeds zonder te roepen.”

Lefevere: “Daar loop ik niet in”

Zijn renners gaven alvast enkele verklaringen. “Dan hoor ik van Kasper Asgreen: Ik heb mijn best gedaan. Van Florian Sénéchal: Ik ben gevallen. Van Julian Alaphilippe: Opgestaan met buikpijn en lichte koorts. Wat wil je dat ik daarop zeg? Als je koorts hebt, moet je niet starten. En ik moet op het einde van de maand ook mijn best doen.”

“Ik had het tijdens de koers al gezien: we reden heel agressief vooraan, op negentig kilometer van de meet. Alaphilippe op kop, Asgreen op kop. Sorry, maar ik loop daar niet in”, gaat de Belg stevig verder. “Als je op dat moment al koers maakt, is het omdat je weet wat er later gaat gebeuren.”

Merlier én Jakobsen naar Gent-Wevelgem?

Tot slot heeft Lefevere het nog even over Gent-Wevelgem. “We overwegen ondertussen om daar te doen wat we eigenlijk niet willen doen: zowel Tim Merlier als Fabio Jakobsen opstellen. Fabio wil graag rijden en we hebben niet veel argumenten om hem thuis te laten. In Gent-Wevelgem kunnen we de E3 al doen vergeten en als dat niet lukt, kan Mauro Schmid vandaag al de Settimana Coppi e Bartali winnen.”

