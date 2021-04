Verplaatsingen zorgen voor goed gevuld Frans najaar

Het Franse najaar wordt steeds voller. Enkele voorjaarswedstrijden die vanwege de coronacrisis niet kunnen doorgaan, zijn verplaatst naar oktober. Ook de verplaatsing van Parijs-Roubaix zorgt voor wat extra verschuivingen.

De mannenwedstrijd van Parijs-Roubaix heeft namelijk zondag 3 oktober als nieuwe datum gekregen. Slecht nieuws voor de Tour de Vendée, die al op die plek stond op de kalender. Die eendagskoers wordt nu verplaatst naar zaterdag 9 oktober, waardoor het nu een ‘koppel’ vormt met Parijs-Tours dat op 10 oktober georganiseerd wordt.

Ook het weekend daarop, van 16 en 17 oktober, is opgevuld met Franse eendagskoersen. De Grand Prix du Morbihan was al verplaatst naar 16 oktober en ook Boucles de l’Aulne is nu verplaatst. Die koers staat op 17 oktober op het programma. Diezelfde dag wordt ook Chrono des Nations verreden.