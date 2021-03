Grand Prix du Morbihan en Classique Morbihan verhuizen naar oktober

De Grand Prix du Morbihan en La Classique Morbihan zullen niet doorgaan op de geplande data in mei. De twee Franse wedstrijden pas in oktober worden verreden, zo meldt het organisatiecomité.

De vrouwenkoers La Classique Morbihan stond gepland voor 14 mei. De Grand Prix du Morbihan – zowel een mannen- als vrouwenwedstrijd – zou een dag later worden verreden. Maar de huidige situatie laat dit niet toe. Vandaar dat is besloten om om het wielerweekend in Grand-Champ uit te stelen naar 15 en 16 oktober.

Volgens Le Télégramme houdt Tro-Bro Léon voorlopig nog wel vast aan haar geplande datum van 16 mei.