Verlengt Mathieu van der Poel wegseizoen? “Moet toch trainen voor testevent op MTB”

Mathieu van der Poel reed vandaag zijn eerste wegwedstrijd sinds het behalen van zijn wereldtitel in Glasgow. In het criterium van Etten-Leur, gewonnen door Fabio Jakobsen, eindigde hij als vierde. Het is nog afwachten of MVDP zijn regenboogtrui dit jaar nog toont in een UCI-wedstrijd op de weg, maar hij sluit het alvast niet uit, liet hij voor de start in Etten-Leur weten.

“Eerst was het de bedoeling om dat niet te doen, maar ik ga nu terug beginnen fietsen en zien hoe dat het gaat. Op basis daarvan gaan we dan een beslissing nemen”, zei Van der Poel tegen Het Nieuwsblad. “Ik wil eind september ook nog een testevent doen in Parijs voor de Olympische Spelen mountainbike (23 en 24 september, red.), dus ik moet sowieso nog blijven doortrainen en dan koers ik liever als ik mezelf goed voel.”

Feesten in Marbella

Wat heeft Van der Poel de voorbije dagen gedaan? “Ik ben drie dagen in Marbella met vrienden geweest. Gefeest? Ja”, zei hij lachend. “Het waren een paar stevige avonden. Na het WK was er redelijk wat decompressie, dus daarom dat ik ga zien hoe ik me voel als ik weer begin te trainen.”

Tot slot zei de wereldkampioen dat hij behoorlijk gebaald heeft van zijn val en daaropvolgende opgave op het WK mountainbike. “Dat heeft mijn overwinning op de weg toch een beetje teniet gedaan. Die laatste wedstrijd blijft toch altijd een beetje hangen. Ik was er zeker niet op gebrand om wereldkampioen te worden, maar ik wou mijn seizoen wel gewoon fijn afsluiten. Maar na zo’n knullige valpartij was ik wel kwaad op mezelf.”

