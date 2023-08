Mathieu van der Poel showt regenboogtrui (met witte broek) in Etten-Leur

Mathieu van der Poel rijdt vandaag zijn eerste wegwedstrijd sinds hij wereldkampioen werd in Glasgow. In het criterium van Etten-Leur toont hij voor de eerste keer zijn regenboogtrui. MVDP blijkt voor een witte broek te hebben gekozen.

Direct na het behalen van de wereldtitel liet Van der Poel al weten een witte broek bij zijn regenboogtrui wel te zien zitten. “Als het goed weer is”, voegde hij daar toen lachend aan toe voor de camera van WielerFlits. “We zullen zien. Dan is het wel heel veel wit ineens, maar het is wel iets om naar uit te kijken.”

Eerder dit jaar liet ook de toenmalig wereldkampioen Remco Evenepoel zich meermaals in een compleet witte outfit zien. Zo won de Belg in die outfit Luik-Bastenaken-Luik en onlangs nog de Clásica San Sebastián.

Lotte Kopecky

Van der Poel, die met een privéjet werd ingevlogen, is niet de enige wereldkampioen aan het vertrek in Etten-Leur. Bij de vrouwen start namelijk ook Lotte Kopecky. De Belgische heeft (vandaag) niet gekozen voor een witte broek: zij rijdt gewoon met het donkerblauw van SD Worx.

Champions together shining in their rainbow stripes 🌈

Not a bad amount of world titles together all disciplines combined 🤩 #sdworx #alpecindeceuninck #wesparksuccess pic.twitter.com/zXLoxUbLiT

— Team SD Worx (@teamsdworx) August 20, 2023