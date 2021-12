Zieke Wout van Aert en Lotte Kopecky volgen zichzelf op als winnaars Kristallen Fiets

Geen verrassingen op de uitreiking van de Kristallen Fiets, een organisatie van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen ging de prestigieuze wielertrofee naar de topfavoriet: Wout van Aert en Lotte Kopecky. Beiden volgden ook zichzelf op.

Van Aert dankt zijn tweede Kristallen Fiets onder meer aan zijn zeges in Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race, het Belgisch kampioenschap, zijn drie ritzeges in de Tour de France en zijn zilveren medailles op de Spelen en het WK tijdrijden. Van Aert kon door ziekte de ceremonie niet bijwonen. Zo kwam het dat de Kristallen Fiets voor het eerst per videoverbinding werd uitgereikt. Van Aert werdverrast door ploegmaat en Primoz Roglic.

“Ik ben verkouden opgestaan vandaag en wou geen risico nemen”, verwees Van Aert naar de huidige coronatoestand. “Dat ik voor de tweede keer de trofee win is een hele eer, zeker als je de erelijst ziet. Ik heb mezelf dit jaar het meest verbaasd in de Touretappe over de Mont Ventoux. Het zou mooi zijn om volgend jaar even goed te doen.”

Uitslag:

1. Wout van Aert – 988 punten

2. Jasper Stuyven – 492

3. Tim Merlier – 464

4. Remco Evenepoel – 420

5. Jasper Philipsen – 292

Ook de tweede voor Lotte Kopecky

Bij de vrouwen ging de Kristallen Fiets opnieuw naar Lotte Kopecky. Met dank aan een dubbele Belgische titel op de weg en in het tijdrijden en drie medailles op het WK baanwielrennen in Roubaix. Eerst nog ondankbaar zilver in het omnium en de afvalling, maar dan goud in de puntenkoers. Kopecky kreeg haar trofee uit handen van ex-basketbalster Ann Wauters.

Uitslag:

1. Lotte Kopecky – 1012 punten

2. Jolien D’hoore – 664

3. Shari Bossuyt – 554

4. Sanne Cant – 180

5. Marith Vanhove – 178