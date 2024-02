woensdag 7 februari 2024 om 15:11

Verdonschot had niet de beste benen in Maldegem, Bentveld en Bakker strijdend ten onder

De Exact Cross Maldegem draaide woensdag uit op een overwinning voor Laura Verdonschot, die wist af te rekenen met Leonie Bentveld en Manon Bakker. Achteraf gaf de Belgische winnares aan dat ze niet in topvorm verkeerde. “Ik ben heel blij, maar ik had niet het gevoel dat ik mijn beste benen had”, zei ze na afloop.

Verdonschot sprak ook van wat rugklachten. “Het was ook veel draaien en keren, en het voelde als een van de mindere koersen. Het was hier ook moeilijk om het verschil te maken”, vertelde ze. “Op een gegeven moment had ik een gaatje en reed ik vol door de vettige strook. Daarna heb ik ze niet meer teruggezien.”

“Je moet hier op de moeilijke stroken het verschil te maken. Daar reed ik op de limiet, en daarna reed ik vooral een strak tempo”, zegt ze. “Ik had vooral geluk dat Bentveld in derde positie zat tijdens mijn aanval en dat Bakker toen een foutje maakte. En eens je tien seconden hebt, is het controleren en geen fouten maken. Dat heb ik gedaan.”

Voor de kopvrouw van De Ceuster-Bonache is het haar eerste grote zege sinds 2019. “Een tv-cross is altijd anders dan buitenland, maar winnen is winnen, dus reken ik het als mijn achtste zege. Deze wedstrijd staat natuurlijk wel hoger, het deelnemersveld is hier ook sterker, dus deze zege doet wel meer. En ik hoop dat mijn beste dagen nog komen”, kijkt ze al vooruit.

Bentveld blij, Bakker zelfkritisch

De tweede plaats ging naar Leonie Bentveld. “De benen voelden zwaar voor de race, maar het ging beter dan verwacht. Het was hard tegen hard. Een zware race, maar ik ben blij om tweede te worden. Het was een tactische cross, waarin we allemaal probeerden om eerste of tweede te liggen. Daarbij was het flikken en geflikt worden, maar dat hoort erbij”, aldus Bentveld. “Maar Laura was de betere, zij nam al het kopwerk op zich en is de terechte winnaar. Zij koos goede moment.”

Manon Bakker baalt vooral naar haar derde plaats. “Laura was de sterkste en ik was de domste”, is ze zelfkritisch. “Ik reed veel te veel op kop. Het was echt vechten soms, op leven en dood elkaar inhalen. Maar Laura fietste er steeds doorheen, daar werd het wel duidelijk. Zelf reed ik te veel op kop. Pas later merkte ik dat in het wiel zitten een stuk makkelijker was. Dat had ik vaker moeten doen.”