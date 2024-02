woensdag 7 februari 2024 om 14:33

Laura Verdonschot trekt sterke WK-vorm door met winst in Exact Cross Maldegem

Laura Verdonschot heeft haar vijfde plaats op het WK veldrijden een uitstekend vervolg gegeven. Woensdag was de Belgische renster van De Ceuster-Bonache de beste in de Exact Cross Maldegem, waar ze Leonie Bentveld en Manon Bakker wist te verslaan. Verdonschot kwam solo over de finish.

Nog maar drie dagen na het WK veldrijden in Tábor was een klein vrouwenpeloton afgezakt naar Maldegem, waar door de regen een zeer modderige Parkcross te wachten stond. Zonder grote namen aan de start, dus waren de meeste ogen gericht op Laura Verdonschot, de vijfde van het voorbije WK, en de Nederlandse belofte Leonie Bentveld.

Na vijf minuten meldde Verdonschot zich aan kop van de koers, in een groepje met Bentveld, Manon Bakker en Aniek van Alphen in haar wiel. De Belgische favoriete draaide echter de duimschroeven aan en leek in de tweede ronde weg bij haar Nederlandse concurrenten, maar Bentveld liet dat niet gebeuren en bracht het viertal weer bij elkaar.

Verdonschot snelt naar eerste grote zege sinds 2019

Even was er nog een botsing tussen Bentveld en Verdonschot bij het binnenrijden van de materiaalzone, maar verder verliep de strijd fair. In de vijfde ronde nam de kopvrouw van De Ceuster-Bonache dan toch afstand van de anderen. Alleen pech kon haar daarna nog van de zege afhouden, maar Verdonschot maakte geen fouten meer en kwam solo over de finish.

Het is voor het eerst sinds 2019 dat de nu 27-jarige Verdonschot nog eens een cross in eigen land wint. Destijds was ze de beste in de Zilvermeercross Mol. Daarna won ze louter nog Spaanse crossen, een veldrit in Portugal en afgelopen december nog de Cyclocross Rucphen in Nederland.

Exact Cross Maldegem 2024

Uitslag vrouwen

1. Laura Verdonschot in 47m50s

2. Leonie Bentveld op 10s

3. Manon Bakker op 21s

4. Aniek van Alphen op 34s

5. Marion Norbert Riberolle op 1m55s

6. Alicia Franck op 2m08s

7. Julie Brouwers op 2m28s

8. Larissa Hartog op 2m47s

9. Francesca Baroni op 3m24s

10. Isa Nomden op 3m28s