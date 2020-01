Verbrugghe: “Van Aert en De Plus op niveau zijn zekerheden voor de Olympische Spelen” zaterdag 18 januari 2020 om 17:42

De Olympische Spelen in Tokio zijn nog ver, maar de Belgische bondscoach Rik Verbrugghe is in zijn hoofd al druk bezig met het oplossen van de puzzel van de Belgische selectie. België mag met vijf coureurs starten in de wegwedstrijd, maar heeft meer gegadigden. “Als Wout van Aert zijn niveau haalt, is hij een zekerheid. Net als Laurens De Plus met het niveau van de Tour.”

“Ik twijfel niet aan zijn kwaliteiten”, aldus Verbrugghe over Van Aert. “Hij moet vooral opnieuw op niveau komen. We hebben goede afspraken gemaakt met hem, zijn team, zijn trainers en zijn managers. Op een bepaald moment gaan we zijn cijfers opvragen en dan zal duidelijk zijn of hij opnieuw op niveau is of niet.”

Remco Evenepoel is als Europees- en vicewereldkampioen tijdrijden al zeker van een plek, terwijl Verbrugghe eerder al aangaf dat ook Greg Van Avermaet normaliter zeker is van zijn plekje. Als Van Aert en De Plus op niveau zijn, dan blijft er in principe nog één plek in de Belgische selectie over. “Het wordt een heel moeilijke selectie en er zullen jongens ontgoocheld zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat ik de beste keuze zal maken”, vertelt hij aan Sporza.

“Ik heb een longlist van tien à elf renners opgesteld en heb die ook bijna allemaal al gesproken. Ik heb duidelijke afspraken gemaakt zodat iedereen weet hoe het in elkaar zit. Wat ik hier vandaag vertel, weten zij ook allemaal. Ze weten zelfs nog meer.”

Tijdrit

Valt daarmee het doek voor Victor Campenaerts en Yves Lampaert, die het tweede plekje in de tijdrit ambiëren, maar weten dat Thomas De Gendt, Laurens De Plus en Wout van Aert de Belgische selectie beter van dienst kunnen zijn in de wegwedstrijd? Nog niet, volgens Verbrugghe. Als zij laten zien echt kans te maken op een medaille, overweegt de bondscoach hen alsnog te selecteren. “Maar als de tweede tijdrijder geen kans maakt op een medaille, dan geef ik de voorkeur aan het sterker maken van onze wegploeg. In de wegrit is alles mogelijk.”