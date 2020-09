Verbrugghe over WK-kansen Van Aert: “Hij zal een topdag nodig hebben”

De Belgische bondscoach Rik Verbrugghe is deze week het WK-parcours in Imola gaan verkennen. Een ding is zeker: het zal voor de profs een zwaar WK worden. “Wout van Aert en Greg Van Avermaet zullen een topdag nodig hebben om te kunnen overleven”, zo concludeert Verbrugghe in gesprek met Sporza.

“Mijn eerste indruk? Het is een heel zwaar parcours. Er zijn drie beklimmingen, waarvan twee toch zwaar en steil. Het is heel interessant dat ik hier ben geweest, want nu kun je zaken beter inschatten. Nu weet je dat Wout van Aert en Greg Van Avermaet wel kans maken, maar ze hebben wel een echte topdag nodig om te overleven.”

“Het gaat de richting uit van de Ardense klassiekers”

“Ik heb ook gesproken met de Nederlandse bondscoach (Koos Moerenhout, red.) en hij heeft dezelfde twijfels over Mathieu van der Poel. Op één ronde is er 550 meter hoogteverschil. Dat maakt dat we dicht bij de 5000 meter hoogteverschil zitten. Dat is al een zware bergrit in de Tour. Het gaat de richting uit van de Ardense klassiekers.”

“Er zijn percentages tot 15 à 16%, toch wel heel steil. Daarvoor moet je toch geschikt zijn als klimmer.” Verbrugghe zal dan ook renners selecteren die conditioneel top zijn. Wat verwacht de keuzeheer eigenlijk van de man in supervorm, Wout van Aert? “Hoe hij momenteel rijdt in de Tour, dan is het WK wel haalbaar voor hem.”

Komende maandag maakt Verbrugghe zijn selectie bekend

“Of hij zal kunnen meesprinten voor de zege, dat is een ander vraagteken. Maar een goede Van Aert kan dat wel. Laurens De Plus en Dylan Teuns zijn jongens die intrinsiek op dat parcours het beste tot hun recht komen. Tiesj Benoot en Tim Wellens horen daar ook bij. Maar er zijn een paar die hun topconditie nog niet te pakken hebben en Wellens is weer in opbouw na zijn val.”

Verbrugghe zal aankomende maandag zijn selecties bekendmaken voor het WK in Imola. Van Aert liet vorige week al weten dat hij bezig is met de wereldkampioenschappen in Italië. “Nu is het WK in Italië en dit past me iets beter dan het oorspronkelijke WK in Zwitserland. Dus zowel de tijdrit als de wegrit spelen wel in mijn gedachten.”

Koos Moerenhout: “Het is een lastig parcours, het loopt eigenlijk nooit”

WielerFlits sprak eerder al exclusief met Koos Moerenhout over het WK in Imola. De Nederlandse bondscoach heeft het eveneens over een zwaar parcours. “Het loopt eigenlijk nooit. Beide hellingen zijn 2,7 kilometer lang en een deel daarvan is écht steil. Ik denk dat hier dezelfde mannen voor de titel gaan strijden als in Zwitserland het geval was geweest.”

“Maar renners die Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije aankunnen, die mag je hier ook verwachten. Ik denk dat je het parcours qua niveau daar enigszins mee kunt vergelijken. Het is alleen nooit een meter vlak. Dat is ook wel een groot verschil met het parcours dat was uitgetekend in Zwitserland. Het gaat daarom zeker uitdraaien op een slijtageslag.”

Moerenhout over de WK-kansen van Van der Poel en Van Aert. “Eén ding is met Mathieu wel zeker: zeg bij hem nooit nooit. Wat ik erover kan zeggen, net zoals in Zwitserland het geval was, is dat deze ronde niet op zijn lijf geschreven is. Zoals Yorkshire dat wel was. Aan de andere kant: moeilijk kan ook. En als Van Aert deze vorm kan vasthouden, dan zou hij ook in Imola kunnen meedoen.”

