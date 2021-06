Verbrugghe: “De Tour zou de volgende stap kunnen zijn in herstelproces van Froome”

Staat Chris Froome over goed twee weken aan de start van de Tour de France? Volgens Rik Verbrugghe, sportief manager bij Israel Start-Up Nation, zijn de signalen gunstig. “Vooral de strijdlust van Chris is bewonderenswaardig”, klinkt het in gesprek met La Dernière Heure.

Verbrugghe benadrukt wel dat Froome niet als kopman zal worden uitgespeeld, mocht hij deel uitmaken van de Tourselectie. “De ploeg wordt gebouwd rond Michael Woods die een klassement op het oog heeft. En rond Dan Martin, die voor etappezeges gaat. We beseffen dat het huidige niveau van Chris onvoldoende is met het oog op een goed klassement of ritwinst in de Tour.”

Mentale boost

“De Tour zou echter wel de volgende stap kunnen zijn in het herstelproces van Chris, zeker ook met het oog op de Vuelta. Ook mentaal zou het hem een enorme boost geven”, aldus Verbrugghe. De viervoudig Tourwinnaar is weer in beeld na het wegvallen van sterke pionnen als Alessandro De Marchi, Daryl Impey, Sep Vanmarcke en Krists Neilands. “Al hopen we die laatste nog klaar te stomen”, klinkt het.

De Israëlische WorldTour-formatie zal aankomende maandag een aantal knopen doorhakken. Froome zelf heeft ook geen grote ambities voor de Tour. “Ik ben heel erg gefocust op het terugkeren op mijn oude niveau, maar dat gaat stap voor stap. Ik kan niet in een paar weken van dit niveau, naar het niveau om de Tour de France te winnen”, liet hij weten tijdens het Critérium du Dauphiné.