Sep Vanmarcke past voor de Tour: “Ben helemaal uit vorm”

Sep Vanmarcke zal dit jaar niet in de Tour de France te bewonderen zijn. De 32-jarige routinier van Israel Start-Up Nation vertelt aan Het Nieuwsblad dat hij zich niet goed genoeg voelt om te starten. “Ik ben helemaal uit vorm. De Tour heeft dan ook geen zin”, aldus Vanmarcke.

Vanmarcke werd dit voorjaar ziek tijdens Parijs-Nice. Tijdens de klassiekers forceerde hij zijn lichaam. Dat merkte hij achteraf tijdens zijn trainingen. “Mijn wattages trokken op niks en zelfs een eenvoudige duurtraining was te zwaar. Ook mijn bloedwaarden waren helemaal gekelderd”, kijkt hij terug. Momenteel rijdt Vanmarcke in Zwitserland. “Mijn huidige niveau is te vergelijken met dat van november na de winterpauze. Ik weeg enkele kilo’s te veel en hoor hier eigenlijk niet thuis.”

De Tour laat hij daarom aan zich voorbij gaan. “Ik was zeker van mijn plek en had graag de Tour gereden, maar ik heb daar nu niks te zoeken.” Voor Israel Start-Up Nation is het een nieuwe tegenvaller, nadat eerder Carl Fredrik Hagen, Alessandro De Marchi en Daryl Impey afhaakten.

Vanmarcke richt zich nu op het najaar, waarin een deelname aan de Vuelta en Parijs-Roubaix op het programma staan. Eerst wacht volgende week het BK. Hij verwacht daar geen hoofdrol voor zichzelf. “In principe niet, maar op één dag weet je nooit. Aan die strohalm houd ik mij vast.”