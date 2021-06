Chris Froome: “Ik heb niet in een paar weken het niveau om de Tour te winnen”

Chris Froome heeft voor de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné opnieuw gesproken over zijn ambities in de Tour de France. Of eigenlijk dat hij geen grote ambities heeft. “Ik praat niet over het winnen van de Tour de France, dat is wel duidelijk nu”, zegt Froome.

“Ik ben heel erg gefocust op het terugkeren op mijn oude niveau, maar dat gaat stap voor stap. Ik kan niet in een paar weken van dit niveau, naar het niveau om de Tour de France te winnen”, weet de Brit van Israel Start-Up Nation. In de Dauphiné rijdt Froome, net al in al zijn eerdere koersen dit seizoen, anoniem rond.

Dat is voor Froome zelf geen verrassing. “Ik weet van hoe ver ik kom. Een jaar geleden koerste ik al, voordat ik normaal kon lopen. Om nu hier in de Dauphiné te zijn, is al geweldige progressie. Ik kan gewoon kan lopen, heb geen andere problemen en ben onderdeel van de koers. Ik kijk zelf naar die vorderingen, maar weet ook dat andere mensen die niet zien. Dat komt omdat zij niet alles hebben gezien wat achter de schermen is gebeurd”, vertelt hij.

Of de viervoudig winnaar van de Tour de France op 26 juni daadwerkelijk aan de start staat, is nog niet bekend. Ploegleider Rik Verbrugghe liet weten dat een plek in de Tourploeg van Israel Start-Up Nation ‘niet vanzelfsprekend is’ voor Froome.