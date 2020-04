Verbod op evenementen tot 1 september, geen NK in augustus dinsdag 21 april 2020 om 19:10

Tot 1 september mogen er in Nederland geen vergunningplichtige evenementen worden georganiseerd. Het is een van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat is vanavond tijdens een persconferentie in Den Haag bekendgemaakt. Voor de wielersport betekent het dat er tot 1 september geen wielerkoersen op Nederlandse bodem kunnen worden verreden.

De UCI had reeds alle internationale wedstrijden tot 1 juli van de kalender gehaald. De BinckBank Tour (oorspronkelijk gepland van 31 augustus tot 6 september) had na de bekendmaking van de nieuwe datum van de Tour de France al op eigen initiatief aangegeven op zoek te gaan naar een nieuwe datum.

Op de nieuwe wielerkalender had de UCI op 22 en 23 augustus plaats ingeruimd voor de Nationale Kampioenschappen, al liet de KNWU vorige week nog weten de nieuwe richtlijnen af te wachten. Doordat de start van de Tour de France op 29 augustus gepland staat, lijkt organisatie van een NK voor de Tour onmogelijk.

Nederlandse wielerkoersen tot 1 september

1 juli: Tacx Klimtijdrit Vaals (Topcompetitie)

1 aug: Slag om Norg (1.1)

21 en 23 aug: Watersley Womens Challenge (2.2)

22 en 23 aug: NK Wielrennen in Drenthe

25 aug-30 aug: Boels Ladies Tour (2.WWT)

29 aug: Tacx Ploegentijdrit (Topcompetitie)