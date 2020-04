BinckBank Tour op zoek naar nieuwe datum: “Aanpassen aan Tour de France” woensdag 15 april 2020 om 12:35

Ook de BinckBank Tour, de Belgisch-Nederlandse WorldTour-rittenkoers, moet op zoek naar een nieuwe datum. Volgens Rob Discart, namens organisator Golazo, is er al overleg geweest met de UCI.

ASO, de organisator van de Tour de France, had deze morgen contact en overleg met de Internationale WielerUnie UCI om samen een nieuwe kalender samen te stellen. Door de nieuwe datum van de Tour (29 augustus-20 september) moet er geschoven worden. En dat geldt ook voor de BinckBank Tour, die normaal van 31 augustus tot 6 september op de agenda stond. “We hebben overlegd met de UCI en we gaan samen met hen en de Belgische wielerfederatie op zoek naar een nieuwe datum”, zegt Rob Discart namens organisator Golazo aan persagentschap Belga.

“Ik heb er begrip voor dat ze er alles aan doen om de Tour te laten doorgaan en daardoor andere wielerwedstrijden zich moeten aanpassen. Het is nu eenmaal de belangrijkste koers en zeer belangrijk voor zowel teams als sponsors. We bekijken nu met onze stakeholders wanneer we het best de BinckBank Tour kunnen organiseren. Het wordt een hele puzzel. De UCI liet weten voorkeur te geven aan de grote ronden en de wielermonumenten. Pas daarna komen de andere WorldTourkoersen.”