Velon en meerdere WorldTeams lanceren eigen platform voor fans

Velon en de betrokken WorldTeams uit het peloton hebben een eigen platform gelanceerd waar fans bij elkaar kunnen komen. Het zogenoemde Web3-platform heeft de naam ‘Road Code’ gekregen. “Dit brengt fans, ploegen en renners samen op een plek in een eigen community”, schrijft Velon bij de aankondiging.

De ‘Road Code’ wordt aan het begin van het seizoen 2023 gelanceerd en zal door renners en ploegen gevuld worden met exclusieve content, waarbij fans meegenomen worden achter de schermen rondom wedstrijden.

Ook het live data-systeem van Velon, dat al in de lucht was, zal onderdeel worden van het platform, evenals de onboard-beelden die gemaakt worden vanuit het peloton. Daarnaast kunnen fans in een Fantasy Game een spel spelen en daarmee renners ‘bezitten’ en ‘verhandelen’.

Digitaal wieleruniversum van de toekomst

Velon-CEO Graham Bartlett is blij met de introductie van het Road Code-platform. “Het is onze missie om een uniek platform te creëren dat toegang verleent tot de meest relevante en spannende wielercontent voor fans en sportliefhebbers van over de hele wereld”, zegt hij.

“De missie van de de Road Code is om het beste van alle ploegen samen te brengen, bij de fans. En dit doen we door een nieuwe community te creëren waar fans echt deel van kunnen zijn. We willen iedereen uitnodigen om deel te nemen aan de bouw van het digitale wieleruniversum van de toekomst.”

Op het nieuwe platform gaan in ieder geval beelden te zien zijn van BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, INEOS Grenadiers, Intermarché-Circus-Wanty, Lotto Dstny, Soudal-Quick-Step, Team DSM, Jumbo-Visma, Trek-Segafredo en UAE Emirates. Deze teams zijn met elkaar de eigenaren van Velon.

Het platform is een samenwerking tussen Velon en The HBAR Foundation. Het idee van Web3-technologie is dat je als gebruiker eigenaar bent van je data, spullen of identiteit. “Het uiteindelijke doel van de bouwers van Web3 is om de regie van het internet terug te geven aan de internetgebruikers en Big Tech bedrijven buitenspel te zetten. Dit wordt technisch allemaal mogelijk dankzij blockchain en aanverwante technologieën. Denk aan cryptovaluta, decentrale applicaties, slimme contracten, tokens en decentrale autonome organisaties”, aldus techexpert Jarno Duursma.