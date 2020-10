Mitchelton-SCOTT trekt zich terug uit Velon

De beweging is ontstaan uit ongenoegen over de almacht van organisatoren (lees: vooral Tour de France-organisator ASO) en UCI. Velon wil zelf de zaken in handen nemen en probeert zo onafhankelijk mogelijk van de Internationale WielerUnie te werken. Zo zijn door de inzet van Velon de mini-camera’s op de fietsen van renners en de camera’s in de ploegleidersauto’s een begrip geworden, waardoor de teams exclusieve beelden uit de koers maken en verkopen. Ook zorgt Velon voor data tijdens de wedstrijden zoals hartslag, vermogen, trapfequentie en snelheid van de renners in koers.

In 2017 kwam daar het organiseren van de Hammer Series bovenop. Een nieuw format waarbij een peloton meerdere dagen op een gesloten circuit koerst. Het gaat in deze nieuwe wedstrijdenreeks niet om een renner die kan winnen, maar om de ploegen die de winst via een teamprestatie moeten behalen. Doel van de Hammer Series is volgens Velon inkomstenwerving voor de teams en het aantrekkelijker maken van de koers voor een nieuw en jonger publiek. In een klimkoers, sprint en achtervolging streden teams tegen elkaar. Maar het nieuwe initiatief werd op zijn zachtst uitgedrukt nogal tegengewerkt door de UCI.

Van elf naar tien

Dit jaar werden ze zelfs niet meer georganiseerd. “We mogen de naam Series niet meer gebruiken en worden verhinderd om nieuwe raceformats te ontwikkelen”, luidde het toen. “Dit discriminerend gedrag leidde in 2019 al tot een klacht bij de Europese Commissie maar de aanvallen vanuit de UCI op de races en de Series zijn nooit gestopt.” Velon haalde verder nog aan dat Hammer Stavanger van de UCI geen vrouwenwedstrijd mocht organiseren met eenzelfde prijzenpot, uitzend- en raceformat als de mannen. “Deze acties maakten het voor Velon onmogelijk om de Hammer Series verder te ontwikkelen.”

Velon is eigendom van elf WorldTour-teams: BORA-hansgrohe, CCC, Deceuninck-Quick-Step, EF Education First, Mitchelton-SCOTT, Team Ineos, Trek-Segafredo, UAE Team Emirates, Jumbo-Visma, Team Sunweb en Lotto Soudal. Maar Mitchelton-SCOTT keert Velon nu dus de rug toe, kreeg WielerFlits uit goede bron bevestigd. Het is voor het eerst dat een topploeg zich terugtrekt.