Mitchelton-Scott trekt zich terug uit Velon, maar partijen blijven samenwerken

Eind oktober werd bekend dat de Australische WorldTour-formatie Mitchelton-Scott zich terugtrekt uit Velon, een samenwerkingsverband van elf vooraanstaande WorldTour-teams. Mitchelton-Scott breekt echter niet volledig met de organisatie, zo laat algemeen manager Brent Copeland weten aan Cyclingnews.

Het is nog altijd onduidelijk waarom Mitchelton-Scott zich als investeerder heeft teruggetrokken, maar volgens Copeland is het een weloverwogen beslissing. “We hebben na de wijzigingen op bestuursniveau besloten om alle lopende contracten nog eens tegen het licht te houden. We hebben toen besloten om te stoppen als aandeelhouder bij Velon.”

“We zullen in de toekomst wel gewoon diverse projecten van Velon (blijven) ondersteunen”, aldus Copeland. Velon is een beweging van nu nog tien WorldTour-teams, ontstaan uit ongenoegen over de almacht van organisatoren (lees: vooral Tour de France-organisator ASO) en de UCI.

Juridische strijd

Velon wil zelf de zaken in handen nemen en probeert zo onafhankelijk mogelijk van de internationale wielerunie te werken. De organisatie zoekt op die manier naar extra inkomsten voor de ploegen en streeft een vernieuwd economisch model in het wielrennen na, maar is nu vooral in een juridische strijd verwikkeld met de UCI.

Velon was eigendom van elf WorldTour-teams: BORA-hansgrohe, CCC, Deceuninck-Quick-Step, EF Pro Cycling, Mitchelton-Scott, INEOS Grenadiers, Trek-Segafredo, UAE Emirates, Jumbo-Visma, Team Sunweb en Lotto Soudal. Het is voor het eerst dat een topploeg (Mitchelton-Scott) zich terugtrekt als investeerder en aandeelhouder.