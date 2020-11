Ook in 2021 geen Hammer Series

De Hammer Series gaan ook in 2021 niet door. Volgens Velon, bedenker van het concept, wordt de meerdaagse wedstrijd te veel tegengewerkt door de UCI.

Het is De Limburger die het nieuws meldt na contact met Velon, het verbond van profteams. Een woordvoerder liet weten: “De weigering van de UCI om ons als een serie te erkennen zorgt ervoor dat we ook komend seizoen geen Hammer-evenementen voor profs kunnen organiseren.” De wedstrijd had edities in Limburg, Noorwegen en Hongkong.

Het innovatieve wedstrijdconcept de Hammer Series zag in 2017 het levenslicht. Het project werd een poging van de profploegen om een groot evenement op te zetten en om de verbinding met de fans en de lokale gemeenschap te zoeken, om zo meer mensen met de sport in aanraking te laten komen.

Klacht

Velon diende in 2019 al eens een klacht in bij de Europese Commissie tegen de UCI. Volgens de belangenorganisatie probeert de wielerbond het pionierswerk van Velon en de ploegen tegen te werken. Zo moest Velon van de UCI ‘Series’ uit de naam Hammer Series halen, anders dreigde de UCI de wedstrijden in 2020 niet op de kalender te zetten.