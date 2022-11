‘Van der Poel en Van Aert starten veldritseizoen eind deze maand al, mét Pidcock’

Volgens de organisator van de cross in Hulst, Kurt Vernimmen, zullen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock samen aan de start staan van de Wereldbeker in Hulst. Die veldrit staat op 27 november op het programma.

Dat de drie samen de Vestingcross in Hulst afwerken, is geen unicum. Twee jaar geleden reden de drie tenoren van het veldrijden de wedstrijd ook. Met succes: Van der Poel won, Van Aert en Pidcock klommen mee op het podium. Vorig jaar was Pidcock zelf nog de beste in Hulst.

“Ik heb de managers van Mathieu en Wout gesproken en die hebben gezegd dat ze komen, maar je weet het nooit zeker. Ze kunnen zomaar opeens andere verplichtingen hebben, maar we gaan ervan uit dat ze aan de start zullen verschijnen”, vertelde Vernimmen aan Omroep Zeeland.

Cross om 12 uur: “Dat is besloten door wielerbonden en Sporza”

De Wereldbeker in Hulst zal niet op het normale uur afgewerkt worden. Door het WK voetbal verschuift de cross voor mannen van 15 uur naar 12 uur. “Normaal heb je eerst de jeugd en dan aan het eind van de middag de profs bij de vrouwen en mannen, maar de wielerbonden en de Belgische tv-zender Sporza hebben dit zo besloten”, aldus Vernimmen.