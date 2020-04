Veldritorganisator Impens (Golazo): “Geen paniek zolang cross op tv komt” donderdag 30 april 2020 om 19:22

Eerder deze week had Flanders Classics-CEO Tomas Van den Spiegel al over kopzorgen over de aankomende veldritkalender. Christophe Impens van tegenhanger Golazo panikeert voorlopig zeker niet. “Zolang het veldrijden op tv te zien is, maak ik me geen zorgen”, klinkt het bij Sporza.

Golazo organiseert onder meer de DVV Trofee, de Ethias-crossen en een paar wereldbekerwedstrijden. Impens is eerlijk als het over inkomsten van de ticketverkoop en de vips gaat. “Financieel zou het pijn doen als die er niet zijn. In het allerslechtste geval kunnen we één jaar overleven zonder die VIP-inkomsten. Maar… We zijn nog vijf maanden verwijderd van het veldritseizoen”, merkt hij op.

“Laten we nog even afwachten wat de Veiligheidsraad straks beslist over publiek en catering tijdens sportevents.” Volgens Impens is het allerbelangrijkste echter de rechtstreekse tv-uitzendingen. “Zolang het veldrijden op tv komt, verwacht ik niet dat de sponsors zullen afhaken”, denkt hij.