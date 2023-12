dinsdag 19 december 2023 om 13:42

Veldrijder Jens Dekker neemt nieuwe pauze

We zullen Jens Dekker de komende tijd niet in het veld zien. De 25-jarige Nederlander, die dit jaar zijn comeback maakte in het veld, kampt met ‘serieuze mentale problemen’ en zal daarom voorlopig niet in actie komen. Dat laat hij weten via X.

“Hallo vrienden, ik heb de laatste weken te maken gekregen met behoorlijk serieuze mentale problemen”, begint Dekker. “Daarom heb ik besloten om voor het moment een stap terug te doen van het koersen. De problemen zijn nieuw en kwamen als een verrassing voor me. Ik heb tijd nodig om het te verwerken en te herstellen.”

Dekker vraagt zijn volgers om geen verdere vragen te stellen. “Ik heb het volledige verhaal niet en zal er niet over uitweiden. Ik zal wel over andere onderwerpen tweeten als ik daar zin in heb, en zal me als ieder ander gedragen terwijl ik op de achtergrond dingen probeer te achterhalen. Bedankt.”

Dit veldritseizoen maakte Dekker zijn comeback. De veldrijder kwam sinds 2020 niet in actie, maar na drie jaar pakte de juniorenwereldkampioen van 2016 de draad weer op. Hij stond sinds zijn rentree al zes keer op het podium en wist zelfs twee keer te winnen, beide keren in een Spaanse UCI-cross. In de Wereldbeker Maasmechelen kwam hij echter ten val en brak hij zijn spaakbeen. Begin december maakte hij zijn rentree in de Superprestige Boom.