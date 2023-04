Vauquelin wint bovenop Mont Poupet: “Hou meer en meer van dit type beklimmingen”

Kévin Vauquelin pakte zaterdag de zege in de Tour du Jura. De Fransman was op de slotklim, de Mont Poupet (10,6 km aan 4,8%), te sterk voor Thibaut Pinot en Guillaume Martin. “Ik had deze wedstrijd met rood omcirkeld in mijn agenda”, zei Vauquelin na afloop tegen DirectVelo.

“Ik wil presteren in alle wedstrijden die ik rijd”, benadrukt de 21-jarige renner van Arkéa-Samsic. “Maar het is bemoedigend om te winnen van deze tegenstand. Het is ook belangrijk om te laten zien dat ik op dit terrein mee kan spelen.”

Het regende pijpenstelen in de Tour du Jura, maar daar had Vauquelin geen problemen mee. “Dit zijn omstandigheden die ik wel kan waarderen. De kou misschien niet, maar de regen deert me niet. Ik was niet bang voor deze dag. Aan het begin was het wel wat moeilijk, ik denk dat ik niet goed hersteld was van mijn valpartijen vorige week (hij viel in de Région Pays de la Loire Tour, red.). Het kostte me daarom een tijdje om in gang te schieten.”

Aanval

Vauquelin viel op ongeveer tweeënhalve kilometer van de finish aan. “Ik wilde het doen voor het vlakke deel om met een voorsprong te beginnen aan het laatste steile stuk”, legt de Fransman uit. “Het ging zoals ik gepland had. Ik wachtte tot het even wat rustiger ging om meteen het verschil te maken. Ik wist dat het lastig ging worden om harder te rijden dan ik en dat het moeilijk zou zijn voor de achtervolgers om me terug te pakken.”

“Ik begin meer en meer te houden van dit type onregelmatige beklimmingen. Dat heb ik al eerder gemerkt, tijden de Arctic Race of Norway van vorig jaar. Als het constant steil is, heb ik het moeilijker voor mij.”

