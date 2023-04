Kévin Vauquelin verslaat Thibaut Pinot en Guillaume Martin in loodzware Tour du Jura

De Tour du Jura is gewonnen door Kévin Vauquelin. De Fransman van Arkéa-Samsic toonde zich op de slotklim de sterkste van de groep der favorieten. Thibaut Pinot werd tweede, Guillaume Martin derde.

De Tour du Jura kende een lastige finale. De renners reden in totaal 165 kilometer met ‘slechts’ 2.200 hoogtemeters, maar de meeste daarvan lagen in de tweede helft van de rit. Er moesten vier klimmetjes bedwongen worden voorafgaande aan de slotklim naar de Mont Poupet (10,6 km aan 4,8%).

In de openingsfase van de wedstrijd viel de ene na de andere aanval te noteren. Het duurde ongeveer dertig kilometer voordat het raak was. Dertien renners wisten zich af te scheiden: Luca Van Boven, Rory Townsend, Xabier Mikel Azparren, Nicolas Dalla Valle, Vinzent Dorn, Noa Isidore, Andreas Stokbro, Emil Mielke Vinjebo, Théo Delacroix, Momé Van Niekerk, Mauro Verwilt en Jonas Geens.

Azparren gaat solo

De dertien reden, in de stromende regen, een voorsprong van drieënhalve minuut bijeen. Maar al snel viel de kopgroep weer uit elkaar. Op de Côte de Thésy, met nog zo’n zeventig kilometer te gaan, liet Azparren zijn medevluchters achter. Ondertussen waren er ook wat versnellingen in het peloton, van onder anderen Ben O’Connor en Lenny Martinez, maar niemand kwam weg. Wel dunde het peloton door deze prikken snel uit. Ook Martinez zelf haakte op den duur af.

Aan de voet van de voorlaatste klim, met nog een kleine dertig kilometer te gaan, werd ook Azparren weer ingerekend. Niet veel later kwam er een aanval van Alessandro Verre. De Italiaan van Arkéa-Samsic kwam als eerste over de top, reed een goede afdaling en liep in de vallei richting de slotklim alleen maar verder uit, ondanks het werk van Groupama-FDJ voor Thibaut Pinot. Een tegenaanval van Bastien Tronchon (AG2R Citroën) bracht ook niets op. Uiteindelijk begon Verre met driekwart minuut voorsprong aan de Mont Poupet.

Vauquelin slaat een gat

Ondanks het berewerk van Lorenzo Germani (Groupama-FDJ) bleef het verschil in eerste instantie stabiel, maar op vier kilometer van het einde begonnen de favorieten er zelf aan. Eerst verhoogde Pinot het tempo, daarna gaf O’Connor er een lap op en vervolgens trok Nans Peters door. Verre werd ingerekend, maar hij bleef nog een tijdje knechtenwerk verrichten voor Kévin Vauquelin. Die laatste demarreerde met nog tweeënhalve kilometer te gaan.

De 21-jarige Fransman sloeg meteen een mooi gat. Achter hem waren Guillaume Martin, Pinot en Peters de sterksten, maar zij zagen Vauquelin langzaam maar zeker verder wegrijden. Alle drie deden ze nog verwoede pogingen om terug te komen, maar het talent van Arkéa-Samsic was niet meer te achterhalen. Hij pakte de zege. Pinot werd tweede, Martin derde.