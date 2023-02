Vanthourenhout na zege in Maldegem: “Moest bijten om Iserbyt en Sweeck te volgen”

Voor het eerst sinds zijn overwinning op het Belgisch kampioenschap in Lokeren heeft Michael Vanthourenhout weer mogen juichen. Woensdag was het raak in de Parkcross Maldegem, na een spannende en snelle cross. “Eli Iserbyt was wel zeer sterk, net als Laurens Sweeck trouwens”, aldus Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad.

Het werd in Maldegem een vierstrijd. “Ryan Kamp en ik moesten bijten om bij hen in het wiel te blijven. Het is niet simpel hoor als die mannen hun gashendel opendraaien”, zegt de Europese kampioen, die kon profiteren van de onderlinge strijd tussen Iserbyt en Sweeck.

“Ik moest op het einde wel alles geven om die laatste zandpartij als eerste in te zetten. Dat lukte en zo kon ik ook als eerste de laatste rechte lijn intrekken.” En zo kon Vanthourenhout de winst pakken, voor Sweeck en Kamp. Iserbyt werd teruggeslagen in de slotronde en eindigde als vijfde.

Zeven keer heeft Vanthourenhout nu gewonnen in het seizoen 2022-2023. Dat het niet makkelijk is om te winnen, vertelt de nummer vijf van het voorbije wereldkampioenschap. “Het WK was goed, maar niet super. Zaterdag volgt er al opnieuw een heel belangrijke cross. In Middelkerke probeer ik mijn tweede plaats in de Superprestige te behouden en daarna volgen nog mooie wedstrijden. Het seizoen is dus zeker nog niet gedaan.”

