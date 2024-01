zondag 21 januari 2024 om 17:35

Vanthourenhout maakt na korte nacht indruk in Benidorm: “Misschien moet ik altijd om vier uur van bed gaan”

Michael Vanthourenhout maakte indruk in de Wereldbeker Benidorm. De Europees kampioen eindigde in de Spaanse cross als tweede, achter Wout van Aert. “Ik had dit niet verwacht na gisteren”, zei Vanthourenhout, die zaterdag nog de Exact Cross in Zonnebeke won, in het flashinterview na afloop.

“Het was niet gemakkelijk om vier uur van bed te gaan en dan een vlucht te pakken, maar ik had goede benen en een goede dag. Misschien moet ik elk weekend om vier uur van bed gaan”, knipoogde de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Heeft Vanthourenhout in de slotronde nog geloofd in de zege? “De laatste ronde voelde ik op het klimmetje dat het iets te hard voor me ging. Ik dacht aan de tweede plaats, maar toen zag ik dat Van Aert viel bij de balken en begon ik er weer in te geloven. Maar het was te kort naar de finish.”