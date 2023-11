maandag 6 november 2023 om 19:12

Vanthourenhout, Iserbyt en Sweeck wel van de partij in Wereldbeker Dendermonde

Thibau Nys zal niet aan de start verschijnen van de derde Wereldbeker van dit seizoen in Dendermonde, maar de andere Belgische veldrittoppers zijn komende zondag wel van de partij. Bij de elite heren is het vooral uitkijken naar de prestaties van Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Laurens Sweeck.

Eerder vandaag werd duidelijk dat Thibau Nys niet aan de start zal komen van de wereldbekercross in Dendermonde, die nota bene op zijn verjaardag wordt verreden. De 20-jarige Belg staat in de stand slechts twee punten achter leider Lars van der Haar, maar heeft na zijn offday op het EK besloten om te snoeien in zijn programma en wat meer rust in te bouwen. Nys kiest ervoor om zaterdag in Niel zijn opwachting te maken.

Dat Nys niet zal starten in Dendermonde is een aderlating voor bondscoach Sven Vanthourenhout, maar de keuzeheer heeft nog genoeg kwaliteit aan boord. Zijn naamgenoot Michael Vanthourenhout zal na het veroveren van een tweede Europese titel met vertrouwen aan de start verschijnen en ook Eli Iserbyt en Laurens Sweeck zijn twee kandidaat-winnaars.

Bij de vrouwen zijn Sanne Cant, Laura Verdonschot, Alicia Franck en Marion Norbert-Riberolle de meest in het oog springende namen.

Belgische selecties voor Wereldbeker Dendermonde (zondag 12 november)

Elitevrouwen

Lotte Baele

Julie Brouwers

Sanne Cant

Kiona Crabbé

Meg De Bruyne

Lore De Schepper

Jana Dobbelaere

Alicia Franck

Marion Norbert-Riberolle

Jinse Peeters

Xaydée Van Sinaey

Laura Verdonschot