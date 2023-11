maandag 6 november 2023 om 09:24

Thibau Nys kiest voor Superprestige Niel en slaat Wereldbeker Dendermonde over

Thibau Nys zal niet aan de start verschijnen van de derde Wereldbekerwedstrijd van dit seizoen, terwijl hij in de Wereldbekerstand slechts twee punten achter leider Lars van der Haar staat. De Wereldbekerwedstrijd, die nota bene op zijn verjaardag wordt verreden, is namelijk niet de enige cross dit weekend. De Belg kiest ervoor op zaterdag in Niel zijn opwachting te maken.

De 20-jarige Belg schoot dit veldritseizoen uit de startblokken met winst in Beringen en de Koppenbergcross. Ook de allereerste wereldbeker van het seizoen in het Amerikaanse Waterloo trok hij naar zich toe. Samen met een zevende plek in Maasmechelen brengt dit Nys op de derde plek in de Wereldbekerstand. Enkel Eli Iserbyt en Lars van der Haar moet Nys zich respectievelijke één en twee punten voor zich dulden.

Toch kiest het Belgische talent er dus voor om dit weekend in Niel te crossen. Daar zal hij zich proberen te revancheren van een teleurstellend Europees Kampioenschap. In Pontchâteau kwam Nys simpelweg tekort. Een lekke band wierp de renner van Baloise Trek Lions verder naar achteren, waarna hij drie rondes voor het einde in de remmen kneep.

Nadien liet Nys aan Het Nieuwsblad al weten winst in de Wereldbekers op een lager pitje te zetten. “Ik kan zo in andere wedstrijden frisser aan de start komen. Als ik fris ben kan ik mee met de beteren. Ben ik niet voldoende hersteld, dan lukt het me niet. Mijn leeftijd zal hier ook wel een rol mee spelen. Dit alles maakt deel uit van het leerproces dat ik onderga als renner.”