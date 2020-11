Vandaag hervat het veldritseizoen in Tsjechië, ook Wereldbeker in Tabor gaat door

De organisatoren van de Toi Toi Cup, het Tsjechische regelmatigheidscriterium, en de WB-manche in Tábor, hebben groen licht gekregen van de overheid om het veldrijden te hervatten. Vandaag staat de wedstrijd in Rýmařov op de agenda.

Tsjechië is hard getroffen door het coronavirus en het land is nog in gedeeltelijke lockdown tot 20 november. Toch hebben alle bevoegde instanties groen licht gegeven zodat de geplande veldritten kunnen doorgaan. “En we geloven dat ook de Wereldbeker in Tábor (29 november, red) zal doorgaan”, vertelt ex-veldrijder Petr Dlask aan WielerFlits. “Het aantal besmettingen heeft de laatste weken ook bij ons een neerwaartse trend ingezet.”

De wedstrijden zullen wel onder strikte voorwaarden afgewerkt worden. “Vergelijkbaar met de regels die golden op het EK in Rosmalen”, zegt Dlask. “Iedereen, zowel de renners als hun entourage, de jury en de eventueel aanwezige media moet een negatieve Covid-test kunnen voorleggen.”

Na zeven weken zonder veldrijden in Tsjechië staat vandaag de derde manche van de Toi Toi Cup op de agenda in Rýmařov, een gemeente in het noord-oosten van het land. Onder meer de Nederlander Gosse van der Meer en de Belgische Suzanne Verhoeven (Vondelmolen-De Ceuster) treden er aan in de elitewedstrijden. Bij de dames is de Hongaarse Kata Blanka Vas favoriet.

Binnen anderhalve week opent de Wereldbeker 2020-2021 dan met de manche in Tábor, al weten we al dat dat zonder Belgische en Nederlandse jeugdselecties zal zijn.

Na zo een drie weken mag er vandaag weer gekoerst worden! Last-minute en na heel veel geregel is het gelukt om in Tsjechië te komen en hier te koersen (land is nog in lockdown). Afgelopen week meer gebeld en gemaild dan getraind maar ik kan weer koersen! pic.twitter.com/IwWtFvjD6q — Gosse van der Meer (@Gossinki) November 17, 2020

Today, 🇭🇺 @BlankaVas will participate in the Toi Toi Cup 2020 in the 🇨🇿 Czech Republic. Good luck Blanka! 💪 pic.twitter.com/zXsRsqGBLh — Doltcini – Van Eyck Sport – Proximus (@DoltciniVanEyck) November 17, 2020