Veldrijden: Nederland en België zonder jeugd naar buitenlandse wereldbekermanches

Zowel de Nederlandse als de Belgische overheid heeft reeds in oktober, om de tweede coronagolf in te dijken, de amateursport aan banden gelegd. Gevolg is dat ook beide nationale wielerfederaties (KNWU en Belgian Cycling) voorlopig geen nationale jongerenselecties kunnen afvaardigen in buitenlandse wereldbekermanches.

Het voorbije weekend misten we al de Belgische jeugdselecties op het EK in Rosmalen. “Als federatie werken we nauw samen met de Belgische overheid”, zei Sven Vanthourenhout daarover in een interview op WielerFlits.be. “In tegenstelling tot in veel andere landen wordt bij ons nog gecrost, weliswaar alleen elitewedstrijden. Maar we moeten de randjes er niet aflopen. Dus hebben we bij Belgian Cycling overlegd en beslist om daarin onze verantwoordelijkheid te nemen.”

Maar dat zal dus niet beperkt blijven tot het Europees kampioenschap. Ook in buitenlandse wereldbekermanches zullen voorlopig geen Belgische jongeren in actie komen. Dat geldt al zeker voor de openingsmanche van 29 november in Tabor. Tenminste, als die doorgaat. Daar rekenen ze in Tsjechië in elk geval nog stellig op, aangezien de huidige lockdown half november stopt.

Niet naar Tabór

Ook de KNWU zal geen jeugd naar Tsjechië sturen. “Ik zie niet in hoe we daarheen kunnen gaan”, vertelde bondscoach Gerben de Knegt ons gisteren. “Het advies vanuit de overheid is duidelijk: reis niet naar oranje gebied. Ook logistiek is het niet haalbaar om dat risicoloos te doen. We zijn nog naar het EK mountainbike gegaan en daar had ik al geen veilig gevoel.”

Het moet gezegd, het Europees kampioenschap in Rosmalen was een mooi voorbeeld dat een sport-event coronaproof georganiseerd kan worden. Daar was na het EK iedereen het over eens. Alle deelnemers, hun entourage, medewerkers van de organisatie en de aanwezige media moesten een recente negatieve PCR-test voorleggen. Op en rond het terrein werd de social distancing toegepast en daar werd grondig op toegekeken. Ook het dragen van mondkapjes was verplicht op de hele site. De organisatie verdient een dikke plus over de hele lijn.

Hotelsetting

“Dat is inderdaad een belangrijk signaal dat het kan”, vindt ook De Knegt. “Maar wij reden ook in eigen land, dus kwam iedereen voor de wedstrijd vanuit zijn eigen huis. Als je naar het buitenland reist met volledige selecties, heb je vijftig man in een hotelsetting. Daar kunnen we de veiligheid niet garanderen. Nu gaat het allemaal goed, maar het hoeft maar één keer fout te gaan en dan is het ook snel klaar. Trouwens, de overheid laat geen amateursport toe. Junioren en beloften (op enkele uitzonderingen na) zijn geen beroepssporters.”

De kans bestaat wel dat een klein aantal renners van de beloftentop kan aansluiten in de elitewedstrijden, als die wel worden afgewerkt. Dan denken we onder meer aan Ryan Kamp of Toon Vandebosch, die ondanks het feit dat ze nog U23 zijn, over een profstatuut beschikken. De volgende Wereldbekers zijn Namen (20 december) en Dendermonde (27 december). Afwachten of situatie tegen die periode iets rooskleuriger is…