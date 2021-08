Metec-Solarwatt wil Van Veenendaal en Van der Tuuk tweede kans bieden

Het avontuur van Hidde van Veenendaal en Axel van der Tuuk bij Jumbo-Visma Development zit erop. De 20-jarige Noord-Brabander en de even zo oude Drent hebben van de ploegleiding te horen gekregen dat ze hun aflopende verbintenis niet gaan verlengen. Beide talenten hebben inmiddels een verkennend gesprek gevoerd met Metec-Solarwatt, bevestigt de ploeg aan WielerFlits. In een eerder stadium wist die ploeg ook al Roan Konings vast te leggen, een van de betere Nederlandse junioren van dit moment.

Voor beide renners is het vertrek bij Jumbo-Visma een hard gelag. Van Veenendaal gaat binnenkort onder het mes voor een operatie aan een vernauwde liesslagader. Van der Tuuk kampte vorig jaar met motivatieproblemen die hem lang aan de kant hielden. Dat terwijl beide twintigers in hun juniorenjaren de overwinningen aan elkaar vast wisten te rijgen. Zo was Van Veenendaal in 2019 nog de beste in Parijs-Roubaix voor junioren en versloeg Van der Tuuk zijn leeftijdsgenoot op het NK U19 van datzelfde jaar in een sprint met twee.

De lezing vanuit Jumbo-Visma Development is dat beide talenten niet de ontwikkeling hebben doorgemaakt die ze hadden verwacht. Ook de manier van werken van de opleidingsploeg past niet iedere renner, zonder in details te treden of dat ook voor Van Veenendaal of Van der Tuuk geldt. Feit is wel dat beiden moeten vertrekken, want ze kregen geen nieuw aanbod van het team. Ook Finn Fisher-Black (UAE-Emirates) en Maurice Ballerstedt (Alpecin-Fenix) besloten om hun weg buiten de Nederlandse ploeg te vervolgen.

Voorzetting carrière

Ze hoeven niet te vrezen om in een gat vallen. Metec-Solarwatt heeft de gesprekken met het tweetal reeds geopend. Half augustus staat een tweede afspraak gepland en hoopt de ploeg de transfers af te ronden. Teammanager Michel Megens laat weten in beide jonge renners een uitdaging te zien en wil hen een tweede kans bieden om alsnog de stap naar de profs te maken. Jesper Asselman, Oscar Riesebeek (Roompot-Oranje Peloton), Arvid de Kleijn (Riwal) en Danny van der Tuuk (Kern-Pharma, inderdaad de broer van) gingen hen daarin voor.

De teammanager en bedrijfseigenaar van Metec verwacht wel minimaal één plek te hebben voor komend seizoen. “We hopen dat Sjoerd Bax de stap naar de profs kan maken”, vertelt hij over de nummer twee van het jongste NK. “Dat heeft hij na dit seizoen dubbel en dwars verdiend. Maar ook jongens als David Dekker, Lars van den Berg en hopelijk ook Marijn van den Berg, hebben bewezen dat je via onze ploeg de stap naar de profs kunt maken. Metec-Solarwatt blijft haar eigen koers varen. Op onze manier komen talenten ook bovendrijven.”

Daarbij neemt Megens geen blad voor de mond en levert daarbij commentaar op het systeem van Jumbo-Visma. “Wij zien mogelijkheden om talentvolle renners – dat hebben Axel en Hidde bij de junioren laten zien – in een andere omgeving een tweede kans te geven. Wij vinden dat deze renners te snel zijn afgeschreven door Jumbo-Visma U23, net zoals dat vroeger ook bij Rabobank gebeurde”, doelt hij op onder meer Riesebeek en Asselman. Zij moesten in de beginjaren van hun loopbaan ook vroegtijdig vertrekken bij de opleidingsploeg.

Selectie Jumbo-Visma Development

Bij Jumbo-Visma Development treden er overigens meer mutaties op. Naast het vertrek van Ballerstedt, Fisher-Black, Van der Tuuk en Van Veenendaal, maken Mick van Dijke en Michel Heßmann komende winter de stap naar het profteam van Jumbo-Visma. Technisch gezien is het duo in 2022 dus beroepsrenner, maar in de praktijk zullen ze vooral wedstrijden rijden met het opleidingsteam van Jumbo-Visma. Lars Boven, Owen Geleijn en Rick Pluimers verlengden wel hun contract. Van de junioren komen Tijmen Graat en de Noor Per Strand Hagenes over, terwijl ook de Belg Axandre Van Petegem dichtbij een overeenkomst staat.