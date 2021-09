Marijn van den Berg platgebeld na succes in Tour de l’Avenir: “Reed niet ineens beter”

Interview

Dat Marijn van den Berg na een uiterst succesvol seizoen in 2022 zijn profdebuut maakt, staat in de sterren geschreven. Dat zal echter niet bij Groupama-FDJ zijn, waar hij nu voor het opleidingsteam koerst. De 22-jarige snelle man uit Utrecht kreeg geen aanbieding van de Franse equipe, tot ongeloof van bijna de gehele opleidingsploeg. Maar over interesse geen gebrek, zeker niet na zijn glorieuze Tour de l’Avenir. Daar won hij twee etappes, de ploegentijdrit en het puntenklassement. “Het is best gek dat zo veel teams je ineens in hun ploeg willen”, vertelt hij aan WielerFlits.

Op de eerste zondag van de Ronde van de Toekomst krijg ik te horen dat jij nog geen team hebt voor volgend jaar. Onbegrijpelijk vond ik dat. Kun je me uitleggen hoe dat zit?

“Wat ik ervan begreep waren er heel veel mensen die ervan uit gingen dat ik een profcontract zou tekenen bij Groupama-FDJ. Het is een raar verhaal waar ik zelf ook niet zo veel van begrijp, dat ze niet eerder met een aanbod zijn gekomen. Mijn seizoen was – vond ik – voor l’Avenir ook al supergoed. Ik kan er alleen weinig over zeggen, want ik heb ook niet meer informatie gekregen. Sommige van mijn ploegleiders begrijpen er ook niets van. Mijn trainer Nicolas Boisson baalde er echt van, met hem heb ik een super goede band. Verder niets negatiefs over deze opleidingsploeg, want ik ben heel blij dat ik die stap gemaakt heb.”

Inmiddels begreep ik dat je een groot aantal aanbiedingen hebt gehad. Hoe ga je ermee om als meerdere grote teams ter wereld jagen op jouw handtekening?

“Dat is een apart gevoel. Ik had het er ook met Lars (van den Berg, zijn broer, red.) over. Ik heb een goed seizoen gehad, maar door de twee zeges in l’Avenir is het in een gigantische stroomversnelling gekomen. Dat is eigenlijk bizar. Ik ben niet opeens veel beter dan dat ik daarvoor was. Dat ploegen zo erg naar de wedstrijd kijken, daar kijk ik echt van op. Maar voor mij is dat natuurlijk supermooi. Ik heb harstikke veel positieve reacties gehad.”

Maakt het voor jou dan een verschil dat een team vóór l’Avenir al interesse en vertrouwen toonde? Hoe werkt dat voor jou?

“Die ploegen waren er zeker, maar concreet was dat allemaal nog niet. Wat dat betreft is er voor mij niet heel veel veranderd. Ik ben daar niet heel erg gevoelig voor, eerlijk gezegd.”

Wat kun jij als eerstejaarsprof komend jaar betekenen voor een nieuwe ploeg?

“Ik hoop te groeien en sneller te worden. Waar ik ook terecht kom, hoop ik dat het team een snelle man heeft die niet per se een zwaardere koers aan kan of een semiklassieker. Dus iemand die pure massasprints kan winnen, maar er op een lastiger parcours afgaat. Dan ga ik namelijk zelf kansen krijgen en dat zou ik mooi vinden. Het hoeft zeker niet in iedere wedstrijd, maar een eigen kans krijgen zou ik wel graag willen. Ook voor mijn ontwikkeling is dat goed. Na de verschillende gesprekken zal mijn gevoel vanzelf de doorslag geven.”

Hoe zou jij jezelf omschrijven, Marijn? Ik zie je niet meteen als pure sprinter, maar als sterke gast met een heel goed eindschot. Hoe zie je dat zelf?

“Daar ga ik wel in mee, al wil ik me in het sprinten zelf wel meer ontwikkelen. Ik wil wel kijken of er mogelijkheden voor mij zijn als massaspurter. Ik wil niet een te hoog verwachtingspatroon creëren, maar ik zie mezelf een beetje zoals Mads Pedersen of Michael Matthews. Dat zijn grote namen, zo ver ben ik nog lang niet. Maar dan heb je wel een beetje een idee waar ik naartoe zou willen groeien. Sterke gasten met een goede sprint in huis.”

Je won dit jaar al zeven UCI-koersen. Hoe veel komen daar nog bij?

Lacht: “Ik hoop in ieder geval nog één! Ik rijd alleen niet heel veel wedstrijden meer. Komend weekend koers ik nog met Groupama-FDJ U23 en daarna op het EK en hopelijk het WK. Vervolgens rijd ik nog de Ronde van Lombardije U23, wat niet echt een koers is dat op mijn lijf geschreven is. Daarna volgt wel nog Parijs-Tours U23, die vind ik wel heel mooi. Ik hoop dus dat er wel nog in ieder geval één zege bijkomt, maar dat gaan we zien.”

Heb je het WK-parcours in Leuven al verkend? Met jouw capaciteiten moet je daar ver kunnen komen… Wie zijn voor jou je grootste tegenstanders?

“Ik heb het nog niet verkend, maar ik begreep dat het redelijk hetzelfde is als de Brabantse Pijl. Die heb ik gereden met de WorldTour-ploeg van Groupama-FDJ. Ik hoop dat ik erheen mag en in een goede vorm aan de start verschijn. Qua concurrenten kijk ik misschien nog wel het meest naar mijn Nederlandse ploeggenoten (lacht hard)! Maar het werd me nogmaals bevestigd in de Toekomstronde: Noorwegen heeft echt een sterke ploeg, Groot-Brittannië ook. Er zijn best veel landen die sterke formaties kunnen opstellen. Maar ik wil me vooral op mezelf en mijn vorm focussen.”

Tot slot: wanneer hoop jij zelf de knoop over je toekomst door te hakken?

“Ik hoop echt op korte termijn. Het liefst nog voor het EK. Maar dat gaan we wel zien. Voor het grote publiek zal het dan nog niet bekend zijn, alleen dan heb ik voor mezelf wel rust. Na de Tour de l’Avenir ben ik ervan overtuigd geraakt dat het goed komt, met die mooie overwinningen. Er is een hoop stress van me afgevallen, in ieder geval.”