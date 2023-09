vrijdag 29 september 2023 om 09:32

Van uitstel komt afstel voor de Ronde van Roemenië 2023

De Ronde van Roemenië gaat dit jaar toch niet door. De wielerbond van Roemenië heeft bekendgemaakt dat er te veel obstakels zijn om de editie van 2023 te laten doorgaan. De ronde zou aanvankelijk begin september verreden worden, maar werd verplaatst naar 18-22 oktober.

Volgens de organisatie van Turul Romaniei (UCI 2.1) liggen de redenen buiten haar macht en die van de betrokken partners. “De beslissing is tot het laatst mogelijke moment uitgesteld. In die periode zijn meerdere pogingen ondernomen op de problemen op te lossen, maar gezien de korte tijd tot de nieuwe startdatum was het onmogelijk om de koers door te laten gaan”, staat in het statement.

In eerste instantie stond de Ronde van Roemenië op het programma voor 4-10 september, maar in overleg met de UCI werd besloten de ronde uit te stellen. Die week stond ook het WK wielrennen in Glasgow op het programma.

In 2024 hoopt de organisatie weer een volwaardige Ronde van Roemenië op poten te zetten. Tot die tijd blijft Mark Stewart (2022) de laatste eindwinnaar. De laatste Nederlandse winnaar is Alex Molenaar, die in 2019 won namens Monkey Town-ABLOC.