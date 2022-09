Daniel Babor verslaat Joren Bloem in sprint Ronde van Roemenië

Daniel Babor (Elkov-Kasper) heeft de tweede etappe van de Ronde van Roemenië gewonnen. Hij was na een rit van 166 kilometer met aankomst in Targu Mures de snelste in de massasprint, voor de Nederlander Joren Bloem van ABLOC CT.

Vier man kleurden de etappe vanuit de vroege vlucht: Julien Gagné (Premier Tech U23), Jozsef-Attila Malnasi (Giotti Victoria-Savini Due), Yeison Reyes (Medellín-EPM) en Michal Schuran (ATT Investments). Zij kregen maximaal vijf minuten cadeau. Reyes moest op het lastige parcours als eerste afhaken en ruim 50 kilometer voor de finish loste ook Malnasi.

In de laatste vijftig kilometer lagen vier heuveltjes, waarvan de laatste van 4,2 kilometer aan 3,9% de zwaarste was. Die Säbed-klim had de top op een kleine twintig kilometer van de finish in Targu Mures. Nog daarvoor werden Gagné en Schuran gegrepen door het peloton.

Op Säbed wist Max Stedman als eerste boven te komen, maar grote verschillen werden niet gemaakt. Een compleet peloton maakte zich daardoor op voor een nieuwe massasprint, waarin de Tsjech Daniel Babor de snelste was. Hij was woensdag nog tweede in de eerste rit-in-lijn van deze Roemeense rittenkoers.

The winner of stage 2 of Turul României in Târgu Mureș is Daniel Babor (Elkov-Kasper)! 👏🇨🇿 Great sprint! #TurulRomaniei pic.twitter.com/60m3jIaq9v — Turul României (@turulromaniei) September 8, 2022