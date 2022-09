Jakub Otruba de sterkste in koninginnenrit Ronde van Roemenië

Jakub Otruba heeft de vierde etappe in de Ronde van Roemenië gewonnen. De Tsjech van Elkov-Kasper moest in Curtea de Argeș afrekenen met de Brit Mark Stewart en thuisrijder Cristian Raileanu. Stewart is wel de nieuwe leider.

Zeven renners trokken er al vroeg in deze etappe op uit, met daarbij Adam Hansen als meest opvallende naam. De 41-jarige Australiër kan u nog kennen van zijn periodes bij HTC-Columbia en Lotto Soudal. Na een jaar zonder koers in 2021 vond hij dit seizoen onderdak bij WSA KTM Graz.

Bij Hansen in de kopgroep: Enzo Decker (Bike Aid), Daniel Babor (Elkov-Kasper), Alan Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski), Davide Plebani (Work Service), Mark Stewart (BlackSpoke) en Cormac McGeough (Wildlife Generation). Ze kregen een voorgift van zes minuten: de grootste voorsprong tot nu toe in een rit in deze ronde.

Halverwege de rit lag een klim van buitencategorie te wachten: een dikke twaalf kilometer lang aan 6,2 %. Daar kreeg klassementsleider Eduard Grosu het al snel lastig. Stewart bleek voorin de betere klimmer en gooide al zijn kompanen los, terwijl Jakub Otruba de sprong maakte vanuit het peloton. In de afdaling kwam ook Cristian Raileanu aansluiten.

In het dalende en vlakke slot hadden de drie een geruststellende voorsprong van twee minuten op het peloton. Otruba zette de sprint zelf als eerste in en zag zijn vluchtgenoten er niet meer overkomen.