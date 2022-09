Daniel Babor wint slotrit Ronde van Roemenië, eindzege voor Mark Stewart

De slotrit in de Ronde van Roemenië (2.1) is gewonnen door Daniel Babor. De 22-jarige Tsjech van Elkov-Kasper bleek in de straten van Boekarest te snel voor de Pool Alan Banaszek en de Italiaan Matteo Malucelli en boekte zo zijn tweede ritoverwinning in de Roemeense rittenkoers. Mark Stewart mag zich eindwinnaar noemen.

In de vijfde en laatste etappe van de Ronde van Roemenië stond een massasprint in de sterren geschreven, aangezien de renners heel wat biljartvlakke rondjes moesten afwerken in Boekarest, de hoofdstad van Roemenië. De organisatie besloot voor de start echter in te grijpen: vanwege veiligheidsissues werd besloten om de rit wat in te korten, de tussensprints te schrappen en het algemeen klassement al voor aanvang van de etappe op te maken.

De Brit Mark Stewart was kortom voor de start al zeker van de eindoverwinning. Er stond alleen nog wel een ritzege op het spel en dus werd er alsnog bijzonder snel gekoerst in Boekarest. Aaron Gate, die vorige maand nog vier gouden medailles wist te veroveren op de Commonwealth Games, en Crista Daniel sloegen al snel de handen ineen en wisten een halve minuut uit te lopen op het peloton.

Babor en Stewart grote winnaars in Boekarest

Met nog ruim vier ronden te gaan besloot Gate afscheid te nemen van zijn medevluchter Daniel, maar ook de sterke Nieuw-Zeelander bleek niet opgewassen tegen de verenigde krachten in het peloton. We gingen met andere woorden sprinten om de zege en voor de tweede keer in deze ronde bleek Babor over de snelste benen te beschikken. De jonge Tsjech liet Banaszek en Malucelli zijn hielen zijn.

Stewart kwam veilig in de buik van het peloton over de finish en mag zich eindwinnaar van de Ronde van Roemenië 2022 noemen. Hij werd op het eindpodium vergezeld door thuisrijder Cristian Raileanu en de Tsjech Jakub Otruba.

The winner of the last stage in Bucharest is Daniel Babor of Elkov-Kasper! 👏🇨🇿 It’s his second victory this week after another great sprint. Congrats, Daniel! #TurulRomaniei pic.twitter.com/xbI0yueGPd — Turul României (@turulromaniei) September 11, 2022