Van Poppel over sprintgedrag Philipsen: “Hij weet af en toe niet helemaal wat hij doet”

Jasper Philipsen boekte dinsdag op het racecircuit van Nogaro alweer zijn tweede ritzege in de Tour de France 2023, maar na afloop ging het ook over zijn sprintgedrag. “Philipsen weet af en toe niet helemaal wat hij doet”, geeft collega-sprinter Danny van Poppel aan in gesprek met de NOS.

Een finish op het racecircuit van Nogaro moest voor een prachtige sprint zorgen, maar die kwam er niet. De massasprint werd namelijk ontsierd door verschillende valpartijen, waaronder eentje van Europees kampioen Fabio Jakobsen. Van Poppel zag het gebeuren, maar wist zelf op de fiets te blijven. “Ik zat eigenlijk in zijn wiel en heb het heel goed zien gebeuren”, liet de renner van BORA-hansgrohe na afloop weten aan de NOS.

“Het was tegen elkaar duwen. Philipsen weet af en toe niet helemaal wat hij doet en daardoor slaat Jakobsen vol op de grond. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Philipsen doet het niet expres en het hoort ook beetje bij het sprinten. Of het echt zijn fout is wil ik niet zeggen, ik heb het in een flits gezien. Maar dat is ook het risico van het vak.”

Van Poppel kwam zelf als zesde over de streep in de tweede sprintersrit in deze Tour. De Nederlander moest eigenlijk zijn ploeggenoot Jordi Meeus naar een goede uitslag piloteren, maar Van Poppel kreeg een vrijbrief om zelf te sprinten. “Jordi reed over de fiets van Fabio heen. Hij bleef gelukkig overeind, maar ik kreeg in de radio te horen dat ik moest sprinten”, vertelde hij na afloop voor de camera van WielerFlits.



